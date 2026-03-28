Antalya'da dereye düşen otomobildeki 3 kişi yüzerek kurtuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye düşen otomobildeki 3 kişi yüzerek kıyıya çıktı. Boğazkent Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağında Acısu Deresi'ne düştü. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya batan otomobilin içindeki 3 kişi yüzerek kıyıya çıktı. Aracın dereden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.