        Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun çarptığı Mahra, ölümünün 3. yılında anıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, ölümünün 3. yılında mezarı başında anıldı.

        Giriş: 28.03.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Çocuğun babası Murat ve annesi Derya Pınar ile Mahra Melin Pınar'ın arkadaşları Serik ilçesi Belek Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir araya geldi. Arkadaşları ve ailesi Mahra Melin Pınar'ın mezarına çiçek bırakıp, dua etti.

        Güvenli Sokaklar ve Yaşama Hakkını Savunma Derneği Başkanı ve baba Murat Pınar, kızının köpeklerden kaçarken ağır yaralandığını ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybettiğini hatırlatarak, benzer acıların yaşanmamasını diledi.

        Sahipsiz hayvanlar konusunda mevzuatın etkin uygulanmasını isteyen Pınar, şunları kaydetti:

        "Hayvanların yaşamlarını mevzuatta belirlenen şartlarda sürdürmeleri sağlanmalı ancak halk sağlığı ve güvenliği de eksiksiz temin edilmelidir. Türkiye'de yürürlükte bulunan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun etkin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu kanunun çıkarılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz."

        Anne Derya Pınar da zaman zaman hala bu tür olayların yaşandığını üzülerek duyduklarını belirtti.

        Özellikle park, okul çevresi ve yol kenarlarında çocukların risk altında olmaması gerektiğini ifade eden Pınar, "Sahipsiz köpekler kontrol altına alınmalı. Hayvan bakımevleri ve yaşam alanları ülke genelinde yaygınlaştırılmalı. Sokak güvenliği birincil öncelik haline getirilmeli. Güvenli sokaklar ve yaşam hakkı herkesin hakkıdır. Hiçbir çocuk korkarak sokağa çıkmamalıdır." diye konuştu.



        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Doğum izni artıyor
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
