Antalya'da "Zamanın İçinde Kaleiçi" fotoğraf sergisi düzenlendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Behlül Dal Sinema Müzesi'nde "Zamanın İçinde Kaleiçi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Songül Ünlü'nün çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi, Kaleiçi'nin tarihsel, kültürel ve sinematografik hafızasını geçmişten bugüne taşıdı.
Hadrian Kapısı, Kaleiçi Yat Limanı, Hıdırlık Kulesi, Yivli Minare, Kesik Minare, Kaleiçi Surları, sokakları, konak ve Kaleiçi evlerinden oluşan 15 fotoğrafın yer aldığı sergi, yarın da ziyarete açık olacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.