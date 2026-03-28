Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'nın ev sahipliği yaptığı Alanya Ultra Trail yarışları tamamlandı

        Akdeniz kıyısından Toroslar'ın zirvelerine uzanan parkurlarıyla dikkati çeken patika ve dağ koşusu organizasyonu Alanya Ultra Trail'in 5 etaptaki birincileri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 19:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahil şeridindeki Kleopatra Plajı'nda "Gelenekten patikaya" (Tradition to Trail) mottosuyla başlayan yarışta 5 etapta 23 ülkeden 840 sporcu yarıştı.

        Tarihin ve doğanın zorlu patikalarını geçen katılımcılar, Alanya Kalesi, Kızılkule ve tarihi patikalardan geçerek çam ormanları ve dağ yollarından tekrar Kleopatra Plajı'na ulaştı.

        Erkekler 68 kilometrede Alanya Ultra Trail'de Türkiye'den Mehmet Soytürk, 42 kilometrede Taurus Mountain Trail'de Kazakistan'dan Shyngys Baikashev, 27 kilometrede Keykubat Mountain Run'da Türkiye'den Bogdan Kovalenko, 18 kilometrede Cleopatra Short Trail'de Rusya'dan Dmitriy Hohlov ve 5 kilometrede Alanya Castle Run'da Türkiye'den Musab Kundakçı etaplarında ilk sırada yer aldı.

        Kadınlarda 68 kilometrelik Alanya Ultra Trail'de ise Türkiye'den Ezgi Aksedir, 42 kilometrelik Taurus Mountain Trail'de Polonyalı sporcu Dominika Stelmach, 27 kilometrelik Keykubat Mountain Run'da Rusya'dan Evgeniia Slinkina, 18 kilometrelik Cleopatra Short Trail'de Türkiye'den Merve Atilla ve 5 kilometrelik Alanya Castle Run'da Dilara Tiryaki birinci oldu.

        Kazanan sporculara ödüllerini Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Gıdırgıcı, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Parkurlar Sorumlusu Ahmet Arslan ve Yarış Direktörü Hüseyin Koçak ve Organizasyon Direktörü Talat Demirel takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

