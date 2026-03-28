Alanya'nın ev sahipliği yaptığı Alanya Ultra Trail yarışları tamamlandı

Akdeniz kıyısından Toroslar'ın zirvelerine uzanan parkurlarıyla dikkati çeken patika ve dağ koşusu organizasyonu Alanya Ultra Trail'in 5 etaptaki birincileri belli oldu.



Sahil şeridindeki Kleopatra Plajı'nda "Gelenekten patikaya" (Tradition to Trail) mottosuyla başlayan yarışta 5 etapta 23 ülkeden 840 sporcu yarıştı.



Tarihin ve doğanın zorlu patikalarını geçen katılımcılar, Alanya Kalesi, Kızılkule ve tarihi patikalardan geçerek çam ormanları ve dağ yollarından tekrar Kleopatra Plajı'na ulaştı.



Erkekler 68 kilometrede Alanya Ultra Trail'de Türkiye'den Mehmet Soytürk, 42 kilometrede Taurus Mountain Trail'de Kazakistan'dan Shyngys Baikashev, 27 kilometrede Keykubat Mountain Run'da Türkiye'den Bogdan Kovalenko, 18 kilometrede Cleopatra Short Trail'de Rusya'dan Dmitriy Hohlov ve 5 kilometrede Alanya Castle Run'da Türkiye'den Musab Kundakçı etaplarında ilk sırada yer aldı.



Kadınlarda 68 kilometrelik Alanya Ultra Trail'de ise Türkiye'den Ezgi Aksedir, 42 kilometrelik Taurus Mountain Trail'de Polonyalı sporcu Dominika Stelmach, 27 kilometrelik Keykubat Mountain Run'da Rusya'dan Evgeniia Slinkina, 18 kilometrelik Cleopatra Short Trail'de Türkiye'den Merve Atilla ve 5 kilometrelik Alanya Castle Run'da Dilara Tiryaki birinci oldu.



Kazanan sporculara ödüllerini Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Gıdırgıcı, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Parkurlar Sorumlusu Ahmet Arslan ve Yarış Direktörü Hüseyin Koçak ve Organizasyon Direktörü Talat Demirel takdim etti.

