Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Girişimsel radyoloji uygulamalarıyla birçok ameliyat "bıçaksız cerrahi" ile gerçekleştirilebiliyor

        "Bıçaksız cerrahi" olarak isimlendirilen girişimsel radyoloji uygulamalarını dünya standartlarında yapan Türk bilim insanları, Antalya'da düzenlenen "2026 Ulusal Kongresi-EVIS Uluslararası Ortak Toplantısı"nda, girişimsel radyoloji uygulamalarının avantajlarını ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 16:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Girişimsel Radyoloji Derneğince (TGRD) Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Dernek Başkanı Levent Oğuzkurt, girişimsel radyolojinin dünyada ciddi ölüm riski taşıyan inme, damar balonlaşmaları (anevrizma), birçok kanser türü, damar tıkanıklıkları, iç kanamalar, bacak varisleri gibi birçok hastalığın tedavisinde öncü rol üstlendiğini söyledi.

        Adeta vücudun içini görebilen uzman doktorlar olduklarını ifade eden Oğuzkurt, "Gördüğümüz noktaya bu cihazları kılavuz olarak kullanarak girip tedavi yaparız. Karaciğerdeki bir tümörü ultrason veya tomografiyle görürüz, hastayı açmadan onun içine bir iğne geçiririz, biyopsi alabiliriz veya tümörü tedavi edebiliriz. Temeli, görüntülemeyi kullanarak yapılan ameliyatsız işlemler." dedi.

        Oğuzkurt, girişimsel radyolojinin en önemli ortak noktasının mutlaka her işlemde görüntülemeyi kullanması ve tüm işlemlerin bir iğne deliğinden yapılması olduğunu kaydetti.

        - "Bu tümör tedavi olmaz' denilen vakayı, cerrahi ameliyata yönlendirme şansımız var"

        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Turgut Ilgıt ise girişimsel radyologların diğer disiplinlerdeki hekimlerle genelde takım çalışması içinde olduğunu ifade etti.

        Ilgıt, son yıllarda kanser hastalarının tedavisinde hem cerrahi hem ışın hem de ilaç tedavilerinde girişimsel radyolojinin ön plana çıktığını ve tüm hastanelerde bilim dalı olarak kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Parıldar ise bu yöntemin genel anestezi olmaması, büyük kesi yapılmaması ve hastanın hızlı şekilde normal hayatına dönüşünü sağlaması gibi birçok avantajı olduğuna dikkati çekti.

        Başkent Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Boyvat da tümörlerden görüntüleme eşliğinde biyopsi yaparak girişimsel radyoloji olarak bu tedaviye başlandığını söyledi.

        Girişimsel yöntemlerle yapılan birçok tedavi ve teşhisin yanında bu yöntemle damardan girerek tümöre ilaç da verilebildiğini aktaran Boyvat, "Bu yöntemlerle tümörü tedavi ediyorsunuz, takip ediyorsunuz veya 'bu tümör tedavi olmaz' denilen vakayı, bu yöntemlerle küçülterek, hastayı cerrahi ameliyata yönlendirme şansımız var." diye konuştu.

        - "Dondurma tedavisi' yöntemi artık uluslararası tedavi algoritmalarında yerini almaya başladı"

        Girişimsel radyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy ise girişimsel radyoloji sayesinde meme kanseri tanısı alan hastalar için en büyük endişe kaynağı olan cerrahi müdahale ve estetik kayıpların artık geride kaldığını ifade etti.

        Yaklaşık 1, 1,5 santimetrenin altındaki erken evre meme kanserinde, lokal anestezi altında uygulanan kriyoablasyon (dondurma tedavisi) yönteminin artık uluslararası tedavi algoritmalarında yerini almaya başladığını anlatan Atasoy, dondurma işlemi sayesinde tümör hücrelerinin canlılığını yitirdiğini, çevredeki sağlıklı dokunun korunduğunu vurguladı.

        Diz kireçlenmesinde ameliyatsız yeni yöntem olan diz anjiyosundan bahseden girişimsel radyoloji uzmanı Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez de bu yöntemin, diz ekleminde ağrıya ve iltihaba neden olan anormal küçük damarların anjiyografi yöntemiyle tespit edilerek, içeriden kapatılması prensibine dayandığını söyledi.

        İşlem sırasında diz ekleminin açılmadığını, kesi yapılmadığını ve cerrahi müdahale uygulanmadığını anlatan Kılıçkesmez, tedavinin yalnızca damar yoluyla, birkaç milimetrelik girişten gerçekleştirildiğini dile getirdi.

        - "Girişimsel radyoloji sayesinde miyomlar çok rahat tedavi edilebilir"

        Girişimsel radyoloji uzmanı Prof. Dr. Saim Yılmaz da tiroit ve guatr hastalıklarında açık cerrahi yerine "dondurma" ya da "ısıtma" işlemi ile ameliyatsız tedavinin mümkün olduğunu dile getirdi.

        Girişimsel radyoloji uzmanı Prof. Dr. Bora Peynircioğlu ise kadınlarda sık rastlanan miyomların bazı hastalarda cerrahi yönteme uygun olmadığını, bu hastaların girişimsel radyoloji sayesinde miyomlarını çok rahat tedavi ettirebildiğini söyledi.

        Peynircioğlu, erkeklerde ise prostat büyümesine bu yöntemle çok rahat çözüm bulunabildiğini ifade etti.

        Farklı ülkelerden girişimsel radyoloji derneklerinin yöneticileri ile yabancı uzmanların katıldığı, video destekli eğitim oturumları, atölye çalışmaları, girişimsel radyolojideki en güncel gelişmeler ve bilimsel çalışma sonuçlarının yer alacağı kongre 31 Mart'a kadar sürecek

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Doğum izni artıyor
        Doğum izni artıyor
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun çarptığı Mahra, ölümünün 3. yılınd...
        Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun çarptığı Mahra, ölümünün 3. yılınd...
        Kepez'de Antalya'nın en iyi ev kütüphaneleri ödüllendirildi
        Kepez'de Antalya'nın en iyi ev kütüphaneleri ödüllendirildi
        Köpekten kaçarken kamyonun altında kalarak ölmüştü, sınıf arkadaşlarının ve...
        Köpekten kaçarken kamyonun altında kalarak ölmüştü, sınıf arkadaşlarının ve...
        Köpekten kaçarken kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden Mahra mezarı başın...
        Köpekten kaçarken kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden Mahra mezarı başın...
        Antalya'da "Zamanın İçinde Kaleiçi" fotoğraf sergisi düzenlendi
        Antalya'da "Zamanın İçinde Kaleiçi" fotoğraf sergisi düzenlendi
        Isparta'da yerel kalkınma hamlesi tanıtıldı: Dört stratejik alana yatırım ç...
        Isparta'da yerel kalkınma hamlesi tanıtıldı: Dört stratejik alana yatırım ç...