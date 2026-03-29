Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.



Havanın 16, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 68'e ulaştığı kentte güneşli hava hakim oldu.



Güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde zaman geçirmeyi tercih etti.



Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenirken, bazıları da deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak zaman geçirdi.



Çok sayıda kişi sahil bandındaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaparken, kimileri ise parklardaki gölgelik alanlarda dinlendi.

