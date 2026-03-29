Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın altıncı gününde Türk sporcular, 17 madalya kazandı.



Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.



Turnuvanın altıncı gününde genç erkekler kategorisinde Türk sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde etti.



Yarın büyük kadınlar kategorisinde sporcuların tatamiye çıkmasıyla devam edecek turnuva, 31 Mart'ta büyük erkekler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.

