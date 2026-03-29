Antalya'da sera işçisi kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da sera işçisi yabancı uyruklu 25 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.



Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7509. Sokak'ta Suriye uyruklu sera işçilerinin yaşadığı müstakil evde bir kadının silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan Vahda Ş'nin (25) hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yerinde silah ve mermi kovanının bulunamaması üzerine çevrede polis ekipleri tarafından arama yapıldı.



Kadının kayınvalidesinin, namaz kıldığı esnada silah sesi duyduğunu, bir süre sonra girdiği odada gelinini hareketsiz halde bulduğunu söylediği öğrenildi.



3 çocuk sahibi Vahda Ş'nin eşi H.B, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.







