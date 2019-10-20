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Yıldızların Altında Manavgat yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İHA

Manavgat Belediyesi'nin tüm Türkiye genelinde açtığı "Yıldızların Altında Manavgat Ulusal Şiir Yarışması" sonuçlandı.

Yıldızların Altında Manavgat yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Manavgat Belediyesi’nin tüm Türkiye genelinde açtığı “Yıldızların Altında Manavgat Ulusal Şiir Yarışması” sonuçlandı.
Türkiye’nin 81 ilinden 152 eserin katıldığı yarışmada Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi İbrahim Said Bahçeci, “Yıldızları Bölüşmek” adlı şiiriyle 1. olarak 10 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Manavgat’tan katılan Süleyman Başgöz, “Manavgat’ta Üç Mevsim Bir Gün” adlı şiiriyle 2’inciliği elde edip 5 bin TL ödül kazanırken, Yaşar Bayar, “Çivit Mavisi Gravürde Aşk Prelüdleri” adlı şiiriyle 3’üncü oldu. Şiir yarışmasının sonuçları, Side Kültür Evi’nde düzenlenen söyleşi, panel ve yazar buluşmaları ile taçlandırılarak kent halkına şiir dolu bir gün yaşatıldı. Gün içindeki şiir etkinlikleri düzenlenen açılış kokteyli ile başladı. Side Kültür Evi’ndeki açılış kokteyline Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve sanatseverler, ANSAN üyesi yazarlar, yarışma jüri üyeleri, şiir yarışmana katılanlar ve üniversiteli gençler katıldı. Kokteylde en çok ilgiyi, şiir ağacı çekti. Bir kutuya konan kağıtlara yazılı şiir dörtlükleri misafirler tarafından çekildi. Dileyen konuklar da yazdıkları dörtlükleri şiir ağacına asarak günü renklendirdi. Başkan Şükrü Sözen de bu neşeli şiir etkinliğinde kader şiiri çekip, ağaca şiir dörtlüğü asmayı ihmal etmedi.

Yazarlar kitaplarını imzaladı
Açılış kokteyli, sonrasında okuyucu şair buluşmasında ve imza etkinlikleri ile bütünleşti. İstanbul ve Antalya’dan gelen şairler Altay Öktem, Hasan Öztoprak, Şeref Bilsel, ve Nadire Sönmez’in yanı sıra ANSAN üyelerinden Abdullah Şanal gibi yazarlar kitaplarını imzaladı, sanatseverlerle yüzyüze sohbet etti. Başkan Şükrü Sözen de konuk yazarlarla keyifli anlar yaşadı, kitap alarak imzalattı. Okuyucu şair buluşması ve imza etkinliği sonrasında yazar Cenk Demirtaş, “Felsefe ve Şiir” konulu söyleşisinde sanatseverlerle bilgilerini sohbet ortamında paylaştı. “Bir İmkan Olarak Modern Şiir” başlıklı panel ise yazarlar tarafından gerçekleştirildi. Şiirle ilgili her şeyin konuşulduğu etkinliklerde Manavgat halkı, sanat dolu bir gün yaşadı.

Haluk Çetin'in gitarı eşliğinde şiir okundu
Akşam saatlerinde ise sanatçı Haluk Çetin, gitarıyla en şairlerin en güzel şarkılarını güzel ezgilerle seslendirdi. Şairler şiirlerini Haluk Çetin’in gitarı eşliğinde okudu. Haluk Çetin’in gitar dinleti sonrasında ödül törenine geçildi. Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olduğu 152 şiiri titizlikle okuyup her açıdan değerlendiren jüri üyeleri Altay Öktem, Hasan Öztoprak, Şeref Bilsel, Nadire Sönmez ve Tülay Enhoş ile Cenk Demirtaş ve Haluk Çetin’e anı plaketi sunuldu. Ardından Manavgat’tan ve yurdun dört bir yanından davetli olan yarışmacılar sahneye davet edilerek katılım belgeleri verildi. Gecenin sonunda ise 1. olan İbrahim Said Bahçeci ve 2. Olan Süleyman Başgöz’e plaket ve para ödülleri Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan tarafından sunuldu. Birinci ve ikinci olan eserlerin sahipleri kendi seslerinden şiirlerini okuyarak gece noktalandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, şiir yarışmasının gelecek yıl geliştirileceğini söyledi. Sözen, “Şiir yarışmamızı Side Kültür Evi’nde düzenlediğimiz söyleşi, panel ve yazar buluşmaları ile taçlandırarak halkımıza şiir dolu bir gün yaşattık. Emeği geçen Altay Öktem, Hasan Öztoprak, Şeref Bilsel, Nadire Sönmez ve kıymetli ablam Tülay Enhoş’a, bizlere muhteşem müzikli dinleti sunan değerli sanatçı Haluk Çetin’e, kıymetli yazarımız Cenk Demirtaş’a, belediyemizin proje ekibine ve tüm sanatsever Manavgat halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

ANTALYA

20 Ekim 2019 Pazar

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