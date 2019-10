Kepez’de pedallar yarıştı

Kepez Belediyesi, ‘120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları’ ile bisiklet tutkunu sporculara bir kez daha ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sporcuların katıldığı heyecanlı dakikalarda pedallar yarıştı.

Kepez Belediyesi’nin 6’ıcısını düzenlediği 120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları, Park Funtastic’te yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen bisiklet tutkunu sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya pedal çevirdi. Kepez Varyantındaki Park Funtastic’te düsenlenen yarışlara, internet üzerinden 146 sporcu ve sporsever kayıt yaptırdı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de nefes kesen yarışlarda, bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak oldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bisiklet yarışlarına her yaştan ve kesimden destek geldiğini belirterek, destek verenlere teşekkür etti. Sporcuların performansının artmasıyla yarışma süresinin 60 dakikadan 120 dakikaya çıkartılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Tütüncü, bisiklet sporuna ilgi duyan dostlarla bu heyecanı paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Tütüncü’den yarış startı

Spora ve sporcuya çok önem verdiklerini belirten Tütüncü, sağlıklı nesiller için sporu hayatın içine almaya çalıştıklarını vurguladı. Her ilgi grubundan hemşehrilerinin Kepez’de hem kendini ifade edebilmesi, hem de kendini bu güzel şehre ait hissedebilmesi için çeşitli organizasyonlar yaptıklarını vurgulayan Tütüncü, “Akıp geçen gündelik hayatın stresinden hemşehrilerimizi uzaklaştırabilmek, bizim en önemli çalışmalarımızdan biri. Bisiklet sporunu sevdirmeyi, doğanın ve maceranın içinde var olmayı hissettirmeyi çok önemli buluyorum” diye konuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yarışa katılacak sporculara başarı dileklerini ileterek, yarışın startını verdi. Sağlık engeli olmayan her vatandaşın katılabildiği yarışlar yüzlerce bisiklet tutkununu Kepez’de buluşturdu. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenler ödüllendirilecek.

