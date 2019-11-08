Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Çavuşoğlu: "Terör devleti kurmak isteyenlerin oyununu başlarına devirdik" Dışişleri Bakanı ...

İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Biz büyük bir oyunu bozduk ve o oyunu da onların başına devirdik. Sadece teröristlerin değil o terör devleti kurmak isteyenlerin de başına oyunu devirdik" dedi.
Türk Kızılayı tarafından düzenlenen "Kızılay Dostları Gecesi" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti. Antalya'da düzenlenen gecenin açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, Kızılay, AFAD ve TİKA’nın Türkiye’nin gururu olduğunu belirtti. 10 sene önce Afrika'da 12 büyükelçilik varken bu sayının bugün 42'ye çıkarıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Bugün Türk Kızılayı, Hilali Ahmer dünyanın her yerinde dalgalanıyor. TİKA’nın bayrağını her yerde görüyoruz, bunlarla mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Her ülke güçlü olmaya çalışır, biz de Türkiye'yi milletçe güçlü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün sahada da masada da güçlü olmak zorundasınız. Masada güçlü değilseniz sahadaki kazanımlarınızı kaybedebilirsiniz. Yeri geldiği zaman Barış Pınarı Harekatında olduğu gibi ülkemizin menfaati için gücümüzü göstermeliyiz. Bazen diplomasi ile aylarca uğraştığınız meseleyi çözemeyebiliyorsunuz ama sahadaki güçlü duruşumuzla tekrar diplomasiye dönerek Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatta olduğu gibi istediğinizi elde edebiliyorsunuz. Sert güç dediğimiz o gücü gösterebiliriz ama kalıcı olan yumuşak güçtür" şeklinde konuştu.

"Çatışmaların yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda"
İnsani yardımın kalkınma yardımı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Dış politikamızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi doğrultusunda sahada ve masada güçlü Türkiye, güçlü diploması diye yönlendiriyoruz. Bunu tamamlayıcı şekilde girişimci ve insani politika diyoruz. Girişimci olmak zorundayız çünkü dünyada çok sayıda sorun var, uluslararası sistem yetersiz ve bu çatışmaların yüzde 60'ı da bizim coğrafyamızda. Dünyanın her yerinde var olmak zorundayız. Ama insanı politikada başarısızsak girişimciliğinde bir anlamı olmaz. Girişimci ve insani dış politikamızı uygularken Dışişleri Bakanlığı olarak yalnız değiliz. Bizim en büyük ortağımız Türk Kızılayıdır. Nerede bir afet varsa oraya bizden de önce varıyor. TİKA’nın bugün sadece Afrika'da 23 bölgesel ofisi var, tüm dünyada kalkınma yardımlarını inşa ediyor. Macaristan bizimle Afrika’da birlikte çalışma önerisinde bulundu. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız da dinimiz İslam'ı birinci elden doğru bir şekilde sadece vatandaşlarımıza değil diğer ülkelerde yaşayan Müslümanlara da öğretiyor" diye konuştu.

"Büyük bir oyunu bozduk"
Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatında Türk Kızılay'ın harekete geçerek yaklaşık 30 bin kişiye ulaşarak 16 hekim ile birlikte sadece Tel Abyad'da günde 500 kişiye sağlık hizmeti verdiğini aktardı.
Suriye'de bir terör devleti kurmak istenildiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Biz büyük bir oyunu bozduk. Ve o oyunu da onların başına devirdik. Sadece teröristlerin değil o terör devleti kurmak isteyenlerin de başına oyunu devirdik. Dönecek insanlara da elimizden gelen desteği vereceğiz" diye belirtti.
Düzenlenen gecede Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Türk Kızılayı Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç da yer aldı. Başkan Kınık, Antalya'da Yaşlı Bakım Merkezinin faaliyete geçeceğini müjdeledi. Konuşmaların ardından geceye katılan davetliler Hilali Ahmer satın alarak Türk Kızılay’a katkıda bulundular. Bakan Çavuşoğlu da evine ve ofisine götürmek üzere Hilali Ahmer alacağını söyledi.
Gecede ayrıca Barış Pınarı Harekatın kapsamında bölgeye yardım tırı göndererek Türk Kızılayına katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.

ANTALYA

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi (2)
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi ...
Antalya´da Matthias Schwab liderliği korudu
YEREL HABERLER Antalya´da Matthias Schwab liderliği korudu
Atatürk’ün ölümünün 81. yıl dönümünde 81 metrekarelik dev ebru 120 kişilik ekibin 4 aylık çalışması sonucu hazırlanan etkinlikte, 5 ton su, 200 tüp ebru boyası kullanıldı
YEREL HABERLER Atatürk’ün ölümünün 81. yıl dönümünde 81 metrekarelik ...
Bayraktar: Zeytincilikte hedefimiz dünya ikincisi olmak
YEREL HABERLER Bayraktar: Zeytincilikte hedefimiz dünya ikincisi ...
Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümüne 81 metrekarelik ebru
YEREL HABERLER Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümüne 81 metrekarelik ...
Alanya'da sahile vuran cesedin kimliği belirlendi Alman uyruklu turist boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alanya'da sahile vuran cesedin kimliği ...
Alanya'da kimliği belirsiz ceset sahile vurdu Yüzlerce tatilci olan biteni şaşkın gözlerle izledi
YEREL HABERLER Alanya'da kimliği belirsiz ceset sahile ...
Turkish Airlines Open'da ikinci günün lideri Matthias Schwab
YEREL HABERLER Turkish Airlines Open'da ikinci günün lideri Matthias ...
Tarihi Kentler Birliği'nden Zeytinburnu Belediyesi'ne ödül Zeytinburnu Belediyesi uygulama kategorisinde, Merkezefendi Mahallesi Restorasyonu- Belediye Başkanlık Binası Restorasyonu ile ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Tarihi Kentler Birliği'nden Zeytinburnu Belediyesi'ne ...
ALTİD Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER ALTİD Genel Kurulu yapıldı
Büyükşehir üniversite öğrencilerine çorba ikram edecek
YEREL HABERLER Büyükşehir üniversite öğrencilerine çorba ikram ...
İsmet Gökşen Caddesi’ne bakım yapıldı
YEREL HABERLER İsmet Gökşen Caddesi’ne bakım yapıldı
Organ bağışının önemini anlattılar
YEREL HABERLER Organ bağışının önemini anlattılar
'Emanet istediği otomobili vermeyince 21 kez bıçaklayıp öldürdü'
YEREL HABERLER 'Emanet istediği otomobili vermeyince 21 kez ...
Miniklere uygulamalı trafik eğitimi
YEREL HABERLER Miniklere uygulamalı trafik eğitimi
2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin “Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi” ile Tarihi Kentler Birliği” Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü' nü kazandı
YEREL HABERLER 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve ...
ALKÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER ALKÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri
Otizm ve down sendromlu çocuklar "Aksaray'a sessiz kalma" diye haykırdı Aksaray'daki çirkinliğe bir tepki de Antalyalı özel çocuklardan
YEREL HABERLER Otizm ve down sendromlu çocuklar "Aksaray'a sessiz ...
Cevdet Yılmaz: 365 bin mülteci geri döndü
YEREL HABERLER Cevdet Yılmaz: 365 bin mülteci geri döndü
Konyaaltı Belediyesi fasulye hasatı yaptı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi fasulye hasatı yaptı
Özel çocuklar, Aksaray'a sessiz kalmadı
YEREL HABERLER Özel çocuklar, Aksaray'a sessiz kalmadı
Lösemili Çocuklara destek olmak için maske taktılar
YEREL HABERLER Lösemili Çocuklara destek olmak için maske taktılar
'MİT mensubuyuz' diyerek dolandıran sevgililer yakalandı
YEREL HABERLER 'MİT mensubuyuz' diyerek dolandıran sevgililer ...
Kuşlar klima motorlarına yuva yaptı, iş merkezinin bakım onarım çalışmaları durduruldu Kuşların klima motorunun arkasına yuva yaptığını fark eden firma yetkilileri ile bina yönetimi, kuş bilimcilerinden aldıkları görüş sonrası çalışmaları 1 ay erteleme kararı aldı Bakım ve onarım işini yapan firmanın sahibi Oğuz Gez: “Bu durdurma kararı maddi olarak yük getirecek ama biz bu zararı sinemize çektik”
YEREL HABERLER Kuşlar klima motorlarına yuva yaptı, iş merkezinin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X