Dürümcüye verdiği sipariş hazırlanırken kaşla göz arasında telefonu cebine indirdi İlk denemesinde telefonu alamayan hırsız, ikinci deneme için içecek sipariş edip görevliyi uzaklaştırdı İşyeri çalışanının masaya bıraktığı telefonu çaldığı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Daha önce kasten yaralama ve uyuşturucudan da hakkında işlem yapıldığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde girdiği dürümcüde işyeri çalışanının masaya bıraktığı telefonu çalan şüpheli 1 gün sonra polis tarafından yakalandı. Şüphelinin telefonu çalma anı işyerindeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba gecesi 01.00 sıralarında Manavgat Yukarı Pazarcı Mahallesi Kordon Caddesinde bulunan dürümcüye gelen bir şahıs, sipariş verdi. İşyeri çalışanı ızgara başında siparişi hazırladığı sırada çalışanın masadaki telefonunu gözüne kestiren şüpheli, birkaç kez telefonu almaya çalışsa da başaramadı. İlk etapta içecek almayacağını söylemesine rağmen sipariş hazırlandıktan sonra içecek siparişi verdi. İşyeri çalışanı içecek vermek üzere dolaba yöneldiği sırada şüpheli masadaki telefonu alıp arka cebine koydu. Ödemesini yapan şüpheli hızla işyerinden uzaklaştı.

Müşterinin gitmesinin ardından telefonunu masada göremeyen işyeri çalışanı işyerinin sabit telefonundan kendi telefonunu arayıp ulaşamayınca hemen güvenlik güçlerine haber verdi.

İşyerinin güvenlik kamerasının izlenmesinin ardından olay tüm açıklığıyla ortaya çıktı. Adının Şaban Demir olduğu belirlenen şüpheli, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Perşembe günü saat 05.00 sıralarında İbrahim Sözen Caddesindeki bir banka şubesi önünde yakalandı. Dha önceden hakkında kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından işlem yapıldığı belirlenen Demir, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

ANTALYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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