Halde 03.00’ten önce satış yapılamayacak Başkan Böcek yeni hal sezonunun açılışını yaptı

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali sezon açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,, esnaf temsilcilerinin çalışma saatlerinin düzensizliğinden yakınması üzerine 1 Aralık itibariyle Toptancı Hal’de saat 03.00’dan önce satış yapılmayacağını açıkladı.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde 20192020 sezonu törenle başladı. Toptancı Hal Sezon Açılış Töreni’ne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Antalya Ticaret İl Müdürü Mesut İlter, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, Antalya Tüccar ve Esnaflar Dayanışma Derneği Başkanı Adem Özaydın ve hal esnafı katıldı.

Yeni hal sezonunun hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini dileyen Başkan Muhittin Böcek, kendisinin de bir çiftçi çocuğu olarak, halden anlayan bir başkan olduğunu ifade etti. 25 yıldır hiç kimseye siyasi baskı, zulüm yapmadan, çalmadan çaldırmadan dürüst, namusluca siyaset yaptığını belirten Başkan Böcek, dertlere derman olmak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için göreve geldiklerini söyledi.



Tarıma destek

Tarım sektörüne yönelik desteklerinin süreceğini ifade eden Başkan Böcek, şunları söyledi: “44 sulama kooperatiften elektrik parası almıyoruz. Tarım sektörüne gübre, ilaç gibi desteği gibi çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana çalıştaylar yapıyoruz. Tarım kesimiyle de yaptık. Üreticilerimizin, komisyoncularımızın da istekleri doğrultusunda yapılması gereken ne varsa takipçisi olacağız. Sadece ben bilirim değil, ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız diyerek, kimseyi ötekileştirmeden canla başla çalışacağız.”



Toptancı hale kural getireceğiz

Hal komisyoncuları dernek yönetimi ve temsilcileri ile defalarca toplantılar yaptıklarını dile getiren Başkan Muhittin Böcek, “Buradaki eksiklikleri, yapılması gerekenleri biliyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Toptancı Hal’e kural getireceğiz. Haldeki çalışma saatlerinin düzensizliğinden dolayı şikayetler vardı. 1 Aralık itibariyle itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde saat 03.00’ten önce satış yapılmayacak” diye konuştu.

ANTALYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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