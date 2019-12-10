(ÖZEL) Hasan Sayyıdan: Futsalda ilkleri yapacağımıza inanıyorum

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, uluslararası alanda her branşta ilkleri yapan bir federasyon olarak, futsalda da ilkleri yapacaklarına inandığını söyledi.

ANTALYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

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