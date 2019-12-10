Elektrikten 13 milyon 147 bin 372 TL tasarruf

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, fatura kontrolü ve tarife yönetimi ile elektrik sarfiyatında 14 ayda 13 milyon 147 bin 372 TL tasarruf etti.

ASAT Genel Müdürlüğü Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü, kurumun bütçesindeki en önemli harcama kalemlerinden olan ve yüksek meblağlara ulaşan elektrik sarfiyatında tarife yönetimi ve kontrol faaliyetleri ile milyonlarca lira tasarruf etti. Tarife yönetiminde yapılan değişiklikler, faturaların sistematik olarak kontrol edilmesi ve tesislerdeki işletme yönetiminde düzenlemeler yapılması ile ASAT Genel Müdürlüğü 14 aylık tarife yönetiminden 13 milyon 147 bin 372 TL tasarruf sağladı.

Tasarruf ve kontrol faaliyetleri kapsamında yapılan kontroller sayesinde kuruma kesilen elektrik faturalarındaki yanlışlıklar tespit edilerek, iptaller ve düzeltmeler sağlandı. Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazılarla iptal edilen ve düzeltilen bedellerin toplam getirisi 6 milyon 561 bin 839 TL oldu.

Tesisler işletme yönetiminde alınan çeşitli tedbirler, çalışma rejiminde yapılan düzenlemeler sayesinde ise 4 adet tesiste enerji giderinden aylık bazda 100 bin TL tasarruf sağlandı.

ANTALYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.