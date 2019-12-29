Antalya- Konya yolunda kar yağışı

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ANTALYAKonya yolunun Alacabel mevkisinde, kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama meydana gelmedi.

AntalyaKonya yolunun geçiş noktasında bulunan Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün olduğu gibi bugün de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu bölgede Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmaların ardından yoldaki kar temizlenirken, ulaşımda aksama olmadığı belirtildi.



ANTALYA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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