Başkan Böcek pehlivanları ağırladı

ASAT Gençlik ve Spor Kulübü (ASAT Spor) Yönetimi ve başpehlivanları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek, ata sporuna desteklerinin güçlenerek süreceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, aldıkları başarılı sonuçlarla Antalya’nın gururu olan ASAT Sporlu güreşçiler ve ASAT Spor Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. ASAT Spor bünyesine yeni katılan Altın Kemerli başpehlivanlar Mehmet Yeşilyeşil ve Osman Aynur’un da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Böcek, güreş sporuna her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Atasporu güreşte Antalya’nın simge bir kent haline geldiğini belirten Başkan Muhittin Böcek, “26 yıldır ata sporumuza destek verdim. Sporla siyaseti hep ayırdım. Kimseyi ötekileştirmeden spora desteğimiz sürecek. Antalyamızı ve Türkiye’yi en güzel şekilde temsil ediyorsunuz. Ali Gürbüz, İsmail Balaban Kırkpınar’da gururumuz oldular. Önümüzdeki süreçte de güzel günler görmeye devam edeceğiz. Gerek Büyükşehir Belediyesi olarak gerek ASAT Spor Kulübü olarak sizlerin başarısı için ne gerekiyorsa yapacağız. Allah sizlere güç kuvvet versin başarılarınız daim olsun” dedi.



"Sedir Spor Kompleksi İhalesi yakındı"

Ağırlıklı olarak güreş sporuna hizmet edecek olan yarım kalmış Sedir Spor Kompleksi Projesi’ni tamamlayacaklarını kaydeden Böcek, “Göreve geldiğimizde projeyi ekonomik nedenlerle tasfiye edilmiş halde bulduk. İnşaat durdurulmuştu. Projeyi başlatanlara teşekkür ediyorum. 31 Mart sonrasında müteahhitte olan 2 milyon 300 bin liralık borcu ödedik ve borcumuz kalmadı. Projeyi tamamlamak için yaklaşık 21 milyonluk ek yatırım gerekiyor. İçinde güreş için antrenman salonları, sosyal tesis bulunan proje güreşçilerimiz için önemli. Bir an önce tamamlamak istiyoruz. Bir ay içinde ihalesini yapmayı hedefliyoruz. ASAT Spor’un çeşitli branşlarda yaklaşık 200 sporcusu var. Tesis onların da ihtiyacını karşılayacak" ifadelerinde bulundu.

ANTALYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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