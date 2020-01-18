Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da düzenlenen MuayThai seçmelerinde Ahıskalı Maryam Veli ve Rustam Veli dereceye girdi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Antalya Kapalı Spor Salonu’nda “U23 BayBayan MuayThai İl Seçmeleri” düzenlendi. 9 yaşındaki Ahıskalı Maryam Veli ve 6 yaşındaki Rustam Veli seçmelerde dereceye girerek madalya ve sertifika aldılar. Son dönemlerde nesillerin büyük ilgi duyduğu mücadele sporlarından olan MuayThai sporuna Ahıska Türkleri büyük ilgi duyuyor. Antalya’da yaşayan Ahıska Türkü Veli ailesinden Maryam Veli ve Rustam Veli MuayThai il seçmelerinde derece yaparak madalya aldılar. Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından duyurulan spor faaliyetinde Maryam Veli ve Rustam Veli sevinçleri dikkat çekti.

ANTALYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.