Erol Bulut: "3 puanı aldığımızdan dolayı mutluyuz" Erol Bulut, galibiyeti dün doğum günü olan kızına armağan etti

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Erol Bulut, maçtan önce hedefledikleri 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Alanyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u 51’lik skor ile mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçtan önce hedefledikleri 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Maça iyi başladık ama ondan sonra ilk yarının ortalarında 23 tane gol pozisyonu verdik. Çünkü hücum hattıyla savunma arasındaki ara biraz açıldığından iyi kapatamadık. Ondan dolayı da ilk yarı rakibimize 23 pozisyon verdik. Tabi kırmızı karttan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Daha sonra pas oyununa döndük ve yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik ve nitekim de 51’lik galibiyet aldık. Biz ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyorduk ve bunu da başardık. İnşallah bu doğrultuda da bundan sonraki maçlara devam ederiz" şeklinde konuştu.



"Galibiyetimizi doğum günü olan kızıma armağan ediyorum"

Alanyaspor’un ligin ikinci yarısındaki hedefleriyle ilgili de konuşan Bulut, "Sezon başında söylediğim sözlerin aynısını söyleyeceğim. Geçen sezonki pozisyondan daha iyi bir pozisyonda bitirmek istiyorum. Bu da ilk 8 içerisinde yer alıyor olabilmek. Daha iyisini yapabilirsek daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ayrıca galibiyetimizi dün doğum günü olan kızıma armağan ediyorum" diye konuştu.

ANTALYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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