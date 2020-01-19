Başkan Esen, taksi şoförlerini dinledi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Toros Mahallesinde Cihan Taksi Durağını ziyaret etti. Taksinin direksiyonuna geçerek, taksi şoförleriyle hem sohbet etti, hem de yaşadıkları sorunlara bizzat tanık oldu.

Taksicilerle bir süre sohbet eden Başkan Semih Esen “Konyaaltı’nda halkına hizmet eden tüm esnaflarımız gibi taksici kardeşlerimizle de sürekli temas halindeyiz. Kendilerini ziyaret ederek hem kentimiz hakkında sohbet ediyor hem de istek ve şikayetlerini dinliyorum. Onlar da bizi misafirperverce konuk ediyor. Taksici arkadaşlarıma işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

Ardından taksinin direksiyonuna geçen Başkan Esen, taksici esnafıyla hem kenti gezdi, hem de onların yaşadıkları sorunlara bizzat tanık oldu. Esen, “İşleri gereği vatandaşla birebir iletişim halinde olan taksiciler, ülkenin nabzını tutan kimselerdir. Konyaaltı Belediyesi olarak bizler her zaman esnafımızın yanındayız” diye konuştu.

ANTALYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:37

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