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Muratpaşa kadın hentbol genç takımı ilk maçında galip

İHA

Muratpaşa Belediyespor'un gençleri Sivas'ta başlayan Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonasında ilk maçta Trabzon Ortahisar'ı farklı yendi. Maçtan 4412 galip ayrılan genç takımda hedef Türkiye Kupası'nı Antalya'ya getirmek.

Muratpaşa kadın hentbol genç takımı ilk maçında galip

Muratpaşa Belediyespor’un gençleri Sivas’ta başlayan Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonasında ilk maçta Trabzon Ortahisar’ı farklı yendi. Maçtan 4412 galip ayrılan genç takımda hedef Türkiye Kupası’nı Antalya’ya getirmek.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal desteğiyle son 4 yıl içinde yaşadığı dönüşümle kadın hentbolunda ekol haline gelen Muratpaşa Belediyespor’un gençleri , Türkiye şampiyonluğu için Sivas’ta sahaya çıktı. 21 takımın katıldığı şampiyonada B grubunda mücadele eden Muratpaşa’nın genç takımı ilk maçında Trabzon Ortahisar’la karşılaştı. Sahadan 4412’lik net bir skorla ayrılan Muratpaşa’nın genç melekleri, Bursa Osmangazi Belediyesi, Muğla Yalıkavak Spor Kulübü ve Kastamonu Belediyesi maçlarıyla grubu tamamlayacak.
Muratpaşa Belediyespor, grubu ilk iki sırada tamamlaması halinde yarı finale yükselecek. Şampiyonada yarı final maçları Perşembe – Cuma günü oynanacak. Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda final maçı Cuma günü Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

ANTALYA

21 Ocak 2020 Salı

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