Kemer'de 'hayalet otel' icradan 96 milyon liraya satılık

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bulunan ve turistlerin 'hayalet otel' olarak nitelendirdiği Naturland Eko Park ve Resort Otel, bazı devlet kurumları ve bankalara olan borcu dolayısıyla 96 milyon 559 bin 629 lira muhammen bedel üzerinden İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

Kemer'de iki ayrı parselin 49 yıllığına kiralanmasıyla 1991'de turizme açılan, dönemin en ünlü 'eko tatil' oteli olan, 130 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Naturland Eko Park ve Resort Otel, 2013 yılının 9'uncu ayında kapandı. 2014 yılında kısa süreli işleten başka bir şirketin de bırakmasıyla otel atıl duruma düştü. Son dönemde başta Ruslar olmak üzere ilçeye gelen turistlerin sıkça ziyaret ettiği ve 'hayalet otel' olarak nitelendirdiği otel, talan edilmiş hale geldi. Turistlerin sosyal medya hesaplarından yaptığı ilginç paylaşımlara konu olan ve duvarlarında birçok Rusça kelimenin yazıldığı otel, bazı devlet kurumları ve bankalara olan borçlarından dolayı Kemer İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Açık artırmayla satışa sunulacak otelin ilk satış günü 18 Mart 2020. Bu tarihte satış gerçekleşmezse ikinci satış tarihi ise 14 Nisan 2020 tarihi olarak belirlendi. 96 milyon 559 bin 629 lira muhammen bedel üzerinden gerçekleştirilecek satış ihalesinin, Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda yapılması planlandı.

İki ayrı parsel üzerinde kurulu Naturland Eko Park ve Resort Otel'in 1989 yılında tahsis edilen ve tahsis süresinin bitimine 19 yıl 10 aylık süre kaldığı belirtilen 10 bin 222 metrekare parsele kurulu tesisinin; 117 oda, 16 suit ve 2 kral dairesi olmak üzere 135 üniteden oluştuğu belirtilirken, toplam 290 yatak kapasitesinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca bu parsel üzerinde 120 ve 300 kişilik restoran, 80 kişilik alakart restoran, bistro bar, snack bar, marina bar, 330 kişilik toplantı salonu, 100 kişilik diskotek, TV odası, fuaye ve sergi salonu, 500 kişilik animasyon alanı, sağlık merkezi (hamam, sauna, fitness center, masaj odaları), açık yüzme havuzu, iki tenis kortu, voleybol sahası, satış ünitesi, deniz dibi sergisi, akvaryum ile 20 araçlık otopark bulunduğu belirtildi.

Diğer bir parsel olan 110 bin 622 metrekarenin ise 1994 yılında 49 yıllığına aynı firma tarafından kiralandığı kaydedilirken, bu parselde de bio evlerde 50 apart, taş evlerde 40 apart, çanlı evlerde 8 apart bulunduğu aktarıldı. Country Resort içerisinde ise 15 oda, 8 suit bulunan club room, range hourse'da 8 oda, 8 suit oda, green house'da 8 oda, Garden House'de 15 oda ve 41 suit, Forest Resort bölümünde ise 149 oda, 20 suit, 1 kral dairesi, 200 kişilik lokanta, iki de 100 kişilik çok amaçlı salon bulunduğu kaydedildi.

'TESİS TALAN EDİLMİŞ DURUMDA'

Tesisin incelemesini yapan bilirkişi raporunda ise şu ifadeler yer aldı:

"Tesis keşfi sırasında tesiste herhangi bir hizmet verilmemektedir. Tesis işletilirken doğal yaşamı destekleyen tüm hayvanların tesiste bulunmadığı, tesisin tamamen bakımsız, hasarlı ve tabiri yerindeyse virane şekilde olduğu, talan edildiği, sökülebilecek ne varsa alınıp götürülmüş olduğu, sökülemeyen kısımların da kırıldığı, tahrip edildiği, sadece kaba inşaat kısmının kaldığı gözlemlenmiştir. Odalarda yatak, yatak başı, komodin, gardırop, bavulluk, makyaj masası, mini bar ve kasanın olmadığı, klimaların ve bakır borularının sökülmüş olduğu, söküm sırasında asma tavanlara zarar verildiği, telefon, TV, merkezi sistem TV ve müzik yayın sistemi olmadığı, tesisatın sökülmüş olduğu, banyolarda küvet, Hilton lavabo, klozet bulunduğu, ancak musluk ve bataryalarının sökülmüş olduğu, oda kapılarının kilitlerin sökümü sırasında kapıların kırılmış olduğu, oda kapı kilitlerinin olmadığı, yapının merdiven korkuluklarının sökülerek götürülmüş olduğu, otel içerisinde satılabilecek ne varsa sökülüp götürülmüş olduğu, yapıya büyük eksiklik ve hasar verildiği görülmüştür. Parsel içinde bulunan yapıların bu haliyle sadece kaba inşaatın kaldığı, zemin ve duvar kaplamalarının da sökülmeye çalışıldığı, sökülemeyince kırılıp tahrip edildiği gözlemlendi."

ELEKTRİK TESİSATI TAMAMEN TALAN EDİLMİŞ

Tesisin elektrik tesisatıyla de "Tesis tamamen terk edilmiş ve tamamen yağmalanmış haldedir. Daha önceki bilirkişi raporlarında varlığından söz edilen farklı güçlerde 4 adet dağıtım transformatörü ve 4 adet dizel jeneratör yerinde görülememiştir. Açık tip OG şalt tesislerinde olması gereken bakırdan mamul baralar sökülmüştür. Alçak gerilim ana panoları ve kalın kesitli AG kabloları sökülmüştür. Ekonomik hurda değeri olan, sökülmesi kolay malzemeler (klima, klima bakır borusu, su armatürleri, kısmen görünürdeki elektrik kabloları, transformatör ve jeneratör, bakır baralar vb.) tesisten alınmıştır. Mekanik merkezler ve tesisatları harap, iş görmez haldedir. Elektrik tesisatlarına ilişkin herhangi bir ekonomik değeri bulunmamaktadır" denildi.

MOBİLYA, RESİM VE HEYKEL KALMAMIŞ

Otelin mobilyalarıyla ile ilgili ise bilirkişi raporunda, "Belirtilen tesisteki mobilyaların sökülüp götürüldüğü, sökülemeyenlerin de kırıldığı görülmüştür. Ekonomik değeri olan herhangi bir mobilya, resim ve heykel kalmamıştır" ifadeleri yer aldı.



