Meslek yüksekokulunda değerlendirme toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu’nda dış paydaşların katılımıyla yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Serdar Selim, 20182020 yılları arasında Yüksekokulda gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirmesini yaparak katılımcılara bilgiler aktardı. Mevcut öğrenci ve derslik sayısı ile eğitim çalışmaları hakkında bilgiler veren Selim, “2 yıllık süreçte okulumuzla ilgili pek çok sorunu sizlerin, Rektörümüzün ve Dışişleri Bakanımızın vermiş olduğu destekle çözdük. Amacımız eğitim kalitesinde en yüksek seviyeye ulaşmaktır. Hemen okulumuzun yan tarafına yapılan yurt sayesinde öğrencilerimizin barınma ihtiyacını da büyük oranda gidermiş olacağız” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Yükseköğrenim ve Bilim Vakfı Başkanı Fatih Tuncer de, “Biz her zaman Yüksekokulumuzun ve Fakültemizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yüksekokulumuzun ihtiyaçlarını not aldık ve bunların çözümü için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

ANTALYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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