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Kader Buse Acar, kayboluşunun 1'inci yılında dualarla anıldı

DHA

ANTALYA'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, içinde bulunduğu otomobilden Ağva Deresi'ne düşen Kader Buse Acar'ın (20) kaybolmasının üzerinden bir yıl geçti. Acar Ailesi, halen bulunamayan kızları için Mevlid-i Şerif okuttu.

ANTALYA'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, içinde bulunduğu otomobilden Ağva Deresi'ne düşen Kader Buse Acar'ın (20) kaybolmasının üzerinden bir yıl geçti. Acar Ailesi, halen bulunamayan kızları için Mevlid-i Şerif okuttu.
Kemer'de, geçen yıl 24 Ocak günü yaşanan hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin Ağva Deresi'ne düşmesi sonucu kayboldu. İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, jandarmaya bağlı kara ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, su üstü ve su altı ekipleriyle yaklaşık 200 personelin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Aynı gün otomobil, dere yatağının ortasında bulundu. Vinçle çıkarılan otomobilde, Kader Buse Acar'a ait bir iz bulunamadı.
AYAKKABISI VE ÇANTASI ÇIKTI
Bir gün sonra da Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği derede, ıslah sırasında yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü. 27 Ocak günü de Ağva Deresi'nin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında, Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol teki bulundu. Baba Ahmet Acar, ayakkabının kızına ait olduğunu doğruladı.
3 ay boyunca aralıksız devam eden aramalarda Kader Buse Acar'a dair başka ize rastlanmadı. Genç kızın kayboluşunun 100'üncü gününde ise Acar Ailesi kızları için gıyabi cenaze namazı kılınmasını istedi. Cenaze namazı Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve protokol üyelerinin de katılımıyla Kemer Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki Sanayi Camii önünde kılındı.
164 GÜN SONRA ARACIN PARÇASI BULUNDU
Daha sonra belli aralıklarla hem karadan hem denizde yapılan arama çalışmaları kapsamında, baba Ahmet Acar kızı Kader Buse'nin kaybolduğu otomobilin parçasını, 164 gün sonra, 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü dağlık alanda buldu. Bu parçanın bulunmasının ardından arama çalışmaları, bu bölgede kadavra arama köpekleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldı ama yine bir iz bulunamadı.
AİLE DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTI
16 Aralık 2019'da ise sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahmet Acar, kızının kaybolmasının 326'ncı gününde, Ağva Deresi yatağı içinde kendi imkanlarıyla tuttuğu dedektör yardımıyla arabaya ait ön tamponu bulduklarını yazdı. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, Ahmet Acar ve eşi Ayla Acar'ın tek isteği kemik tarama cihazıyla bölgenin taranması oldu.
BİRİNCİ YILINDA MEVLİD OKUTULDU
Üniversiteli kızın doğum günü olan 18 Ocak'ta acılı baba Ahmet Acar, Ağva Deresi'nde kayalıklar arasına bir adet gül bırakarak, "Kızım senin bugün doğum günün. Ben doğum gününü derede mi kutlayacaktım?" dedi. Doğum gününden 6 gün sonra, kızının kaybolduğu gün olan 24 Ocak tarihinde ise sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yapan baba, kızının fotoğraflarının altına 'Gelmesin 24 Ocak. Saat 14.26:33 saniye' ifadelerini yazdı.
Acar Ailesi, kızlarının kayboluşunun 1'inci yıl dönümünde, bugün cuma namazının ardından, kaybolduğu saat olan 14.26'da Mevlid-i Şerif okutup, pişi dağıttı.
KEMİK TARAMA CİHAZI
Cami çıkışında açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, genç kızın 1 yıldır kayıp olduğunu ve tüm aramalara rağmen sonuç alamadıklarını belirtti. Belediye olarak her türlü desteğin verildiğini de kaydeden Topaloğlu, "Bulunamaması çok üzücü. Anısını yaşatmak adına Buse kızımızın adını caddeye vermiştik, yeni açılacak bir parka daha adını verebiliriz" dedi.
Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç da doğal afet sonucu kaybolan Kader Buse Acar'a, tüm aramalara rağmen ulaşamadıklarını söyledi. Devlet imkanlarıyla yapılacak her şeyin yapıldığını ve vicdanen rahat olduklarını kaydeden Kaymakam Dayanç, "Kızımızın ailesiyle de zaman zaman görüşüyoruz. Acılarını paylaşıyorum, kendilerine sabır diliyorum. Afettir, Allah'tan gelen bir şey. Afet karşısında insanların imkanı kısıtlı. İnşallah bir emareye ulaşırız" diye konuştu.
Ailenin kemik tarama dedektörüyle derenin son bir kere taranmasıyla ilgili talebinin sorulduğu Kaymakam Dayanç, "Genel olmasa da imkanlar ölçüsünde çalışmalar olacaktır. Teknik anlamda bize düşen, devletimize düşen neyse onu yapma gayretinde olacağız" karşılığını verdi.
Kemer İlçe Müftüsü Recep Balaban ise Kader Buse Acar'ın Mevlid-i Şerif duasını okudu.

ANTALYA

24 Ocak 2020 Cuma

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