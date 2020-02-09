Şafak mahallesinde asfalt yenileme çalışşması

Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi’nde Ahmet Hamdi Akseki Caddesi’nin asfalt yenileme çalışmasını, Başkan Hakan Tütüncü’nün söz verdiği günün ertesinde başlattı. Mahallede, Azem Akkaya Caddesi de asfaltlanıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz Cuma günü ziyaret ettiği Şafak Mahallesi sakinlerine, Ahmet Hamdi Akseki Caddesi’ni, asfaltını ve kaldırımını yenileyerek, güzelleştireceklerini açıklamıştı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bu açıklamanın ertesi günü caddeyi güzelleştirme çalışmasını başlattı. Kepez Belediyesi, mahalleye bir sürpriz daha yaparak, Azem Akkaya Caddesi’ni de asfaltlama programına aldı.



İki caddeye 10 bin ton asfalt

Fen İşleri ekipleri, ilk olarak asfalt freze makinesiyle iki caddenin eskiyen, kullanım ömrünü tamamlayan mevcut asfaltını kaldırdı. Daha sonra yolun tesviyesinin yapılmasının ardından caddelere sıcak asfaltın serilmesine geçildi. Ekipler, asfalt dökümüne, Başkan Hakan Tütüncü döneminde açılan 35 metre genişliğinde, 1500 metre uzunlundaki Ahmet Hamdi Akseki Caddesi’nde başladı. Kamyonlar tarafından finişerin haznesine boşaltılan sıcak asfaltla yol kaplanıyor ve daha sonra silindir yardımıyla asfalt sıkıştırılıyor.



Asfalt için gece mesaisi

Akdeniz Sanayi Sitesini ve mahalleyi çevre yollarına bağlayan bulvarlara ulaşımı sağlayan Ahmet Hamdi Akseki Caddesi’ne, 8 cm yüksekliğinde 7 bin ton sıcak asfalt dökülecek. Caddenin bir şeridinde asfaltlama çalışması tamamlandı. Ahmet Hamdi Akseki Caddesi ile kesişen, kuzeygüney istikametindeki 20 metre genişliğinde, 880 metre uzunluğundaki Azem Akkaya Caddesi’ne de 3 bin ton asfalt serilecek. Bu cadde de asfalt çalışması başladı. Fen İşleri ekipleri, esnafın ve mahalle sakinlerinin çalışmadan olumsuz etkilenmemesi için gece saatlerinde de mesai yapıyor.



“Gündüzler yetmiyorsa gece çalışırız”

Başkan Hakan Tütüncü, Şafak Mahallesi’nin iki caddesinde devam eden asfalt çalışmasını yakından takip ediyor. Başkan Tütüncü, gece saatlerinde ve şafak vaktinde asfalt çalışmasını yerinde inceledi. İşçilere kolaylıklar dileyen Tütüncü, “Yapacak çok işimiz var. Gündüzler yetmiyorsa biz de gece de çalışırız. Ahmet Hamdi Akseki Caddesi’ni söz verdiğimiz gibi ismine yakışır hale getiriyoruz. Hemşehrilerimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hava koşullarının müsait olması halinde asfalt çalışmasını kısa bir sürede tamamlayacaklarını, iki caddenin kaldırımlarını da yenileyeceklerini ifade ettiler. Kepez Belediyesi, asfaltını yenilediği iki caddenin yanında 37 bin m2’lik bir yeşil alan da inşa ediyor. Yine Başkan Tütüncü, mahalleye taziye evi ile yeni kurs merkezlerinin yapılacağını açıklamıştı.

ANTALYA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:37

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.