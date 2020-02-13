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Turizmde Sevgililer Günü hareketliliği

DHA

14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatil fırsatı doğdu. Bu özel gün için özel programların hazırlandığı otellerde, 'Büyüleyici Gözlerin', 'Aşkın Tadı', 'Sevgi Bahçesi', 'İlk Tebessüm' gibi hem isimlerle hem de görsel olarak sevgililere özel mönüler hazırlandı.
14 Şubat Sevgililer Günü'nün cuma gününe denk gelmesi, çiftler için hafta sonu ile birleştirilerek 2 ya da 3 günlük tatil fırsatları sundu. Sevgililer Günü nedeniyle kayak merkezleri ile Akdeniz ve Ege sahillerindeki otellerde hareketlilik yaşanıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, otellerde Sevgililer Günü nedeniyle rezervasyonlarda artış gözlendiğini belirterek, "14 Şubat'ın cuma günü olması nedeniyle özellikle kar bölgelerinde, kayak merkezlerinde ayrıca Bodrum ve Antalya'da hafta sonu için ciddi rezervasyon aldık. Doğu Ekspres ve Van Gölü Ekspresi trenlerinde de yer yok diye biliyorum. 14 Şubat'ın cuma gününe denk gelmesi bir hareketlilik sağladı. Antalya bölgesinde birçok otelde Sevgililer Günü'ne özel konseptler hazırlanıyor. Mönüler, çeşitli şovlar, canlı müzik etkinlikleriyle iyi bir hafta sonu geçireceğiz. Kundu ve Belek'teki temalı otellere talep çok fazla" dedi.
DOLULUK YÜZDE 8090'LARA ÇIKTI
Sevgililer Günü için 15 gün öncesinden hazırlıklara başladıklarını anlatan Hotel Su Genel Müdürü Mehmet Şahin, şöyle konuştu:
"4-5 gün öncesine kadar çok ciddi taleple salonlarımızı erken kapatmak durumunda kaldık. Özellikle son günlerin yaklaşmasıyla belki 2-3 kat oranda hazırlığımıza göre talepler geldi ama birçok misafirimize bu sevgililer günü için olumlu yanıt veremedik. Alakartlarımıza da çok yoğun talep var. Burada sunumların da çok etkisi var. Biraz da renk kattık, yemeklerimize özel isimler seçtik. 'Büyüleyici Gözlerin', 'Aşkın Tadı' gibi isimlerle pozitif dönüşler aldık. Otel olarak hazırız ve misafirlerimizi bekliyoruz. Hafta sonuna denk gelmesi ve diğer şehirlerdeki soğuk havanın da etkisi, Antalya'nın da sıcak imaj şehir görüntüsü nedeniyle 2-3 günlük ciddi talep aldık. Sevgililer günü insanlar için bir anlamda ara tatil fırsatı oldu. Yüzde 80-90'lara varan doluluk söz konusu."
REZERVASYONLAR İYİ DURUMDA
Sevgililer Günü ve benzer özel günlerde son üç senedir taleplerin artan bir trendde olduğunu belirten Rixos Downtown Genel Müdürü Onur Özdiker, 14 Şubat'ın cuma günü olması nedeniyle misafirlerin cumartesipazar ile birleştirerek, kutlama planı yaptığını söyledi.  Rezervasyonların iyi durumda olduğunu açıklayan Özdiker, "Sevgililer günü için 26-27 odaya ulaştık. Otel doluluğu çok yüksek ve spesifik olarak Sevgililer Günü için gelenler. Cuma günü balomuz, canlı müzik, sabah oda kahvaltı ve çeşitli sürprizlerimiz var. Bu tür özel günlerin seyahat hareketlerini artırdığı tüm dünyada zaten bir gerçek. İç pazarda da bu talep görüyor ve oldukça sevindirici. Özel isimlerimiz var hem de görsel anlamda çok iddialı ürünlerimiz var" diye konuştu.
MÖNÜLERDE KIRMIZI RENK AĞIRLIKLI
Sevgililer Günü için otellerde düzenlenecek olan özel kutlama programlarında ise kırmızı rengin ağırlıklı olduğu ve aşk ve sevgiyi çağrıştırıcı isimlerin seçildiği özel mönüler hazırlanıyor. Rixos Dowtown Chef'i Hüseyin Kaygusuz, Sevgililer Günü'ne özel pancar suyuyla renklendirilmiş, hiçbir katkı içermeyen kırmızı renkli ve kalp şeklinde özel bir ekmek hazırladıklarını söyledi. Kaygusuz, mönüdeki yemekleri ise şöyle sıraladı:
"Başlangıç 'İlk Tebessüm', çorba 'Sıcak Bir Bakış', salata 'Sevgi Bahçesi', ana yemek 'Aşk', meyve tabağı 'Dilek Ağacı', tatlı da 'Nikah Şekeri."
KALEİÇİ 14 ŞUBAT'A HAZIR
Antalya'nın en önemli eğlence merkezlerinden Kaleiçi'nde de 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği yaşanıyor. Hem butik otel ve pansiyonlar, hem de eğlence mekanları hazırlıklarını tamamladı. Pansiyon işletmecisi Hikmet Öztürk, normalde haftasonları potansiyelin arttığı Kaleiçi'nde Sevgililer Günü'nün de denk gelmesiyle hareketliliğin çok daha yüksek olacağını kaydetti. O güne özel programlar ve yemekler hazırlandığını dile getiren Öztürk, "Güzel bir hafta sonu olacak. Butik otel ve pansiyonlar açısından konaklamada artış var ve rezervasyonlar devam ediyor. Şehir dışından gelen misafirlerin dışında Antalya'dan gelecek olanlarda alkollü araç kullanmamak için otel ve pansiyonlarda konaklamayı tercih ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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