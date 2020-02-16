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(Görüntülü) Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçın ardından

DHA

Süper Lig'in 22'nci haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği'nin teknik direktörleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını söyledi. Bulut, "İlk yarıda her şey istediğimiz gibi başladı. İlk yarıda aslında yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, ikinci yarıda bu kadar sıkıntı çekmezdik ve kontra ataktan yakalandığımız birkaç pozisyon var. Nitekim rakibin de o kontra ataktan attığı bir gol...

Süper Lig'in 22'nci haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği'nin teknik direktörleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını söyledi. Bulut, "İlk yarıda her şey istediğimiz gibi başladı. İlk yarıda aslında yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, ikinci yarıda bu kadar sıkıntı çekmezdik ve kontra ataktan yakalandığımız birkaç pozisyon var. Nitekim rakibin de o kontra ataktan attığı bir gol oldu. Ondan sonra zaten işimiz zorlaşmaya başladı. 10-15 dakika 10 kişiyle oynamak zorunda kaldık, Djalma Campos'un arka adalesinde bir sorun oldu ama önemli olan yakaladığımız pozisyonları değerlendiremememiz. Onları değerlendiremediğiniz zaman zaten işiniz biraz zorlaşıyor. Bugün, öyle bir gündü ama biz bugüne kadar bildiğimiz yolda çok iyi işler yaptık. Hem kupada olsun hem ligde olsun. Böyle maçlar maalesef olabiliyor ama bundan ders çıkarmamız lazım. Önümüzde yeterince maç var, bu hatalarımızı düzeltmek için. İnşallah önümüzdeki maçlarda bu hataları bir daha yapmayız. Çünkü hücum yaparken de tedbiri elden bırakmamamız lazım ne olursa olsun. Ufak tefek hatalar yaptığınızda cezalandırılabiliyorsunuz. Bugün olduğu gibi ufak bir hatadan yediğimiz bir gol oldu. Nitekim maçı kaybettik" dedi.N'SAKALA PERFORMANSIBir gazetecinin kadroda yer almayan oyuncuları sorması üzerine Bulut, "Zaten Siopis ve Salih sakatlıklarından dolayı yoktu. N'Sakala'nın ise bugün ilk 11'de oynanamamasının nedeni son oynadığı performansından dolayı" cevabını verdi.GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİGençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise şöyle dedi: "Güzel, mücadeleli bir maç oldu. Kalecilerin ön planda olduğu bir maç oldu. Her iki takım kalecisini de kutluyorum. Çok önemli kurtarışlar yaptılar. İki takım oyuncularını kutluyorum, çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Şartlara göre iyi bir oyun oynandığını düşünüyorum. Çok heyecanlı bir oyun oldu. Bizim için çok önemliydi çünkü önümüzdeki hafta, Ankaragücü ile kendi sahamızda oynayacağımız bir maçımız var. Ondan önce buradan alacağımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Alanyaspor'u hem ligde hem kupadaki başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Erol hocayı tebrik ediyorum çünkü gerçekten sezon başından beri sahada keyifle izlediğimiz bir Alanyaspor var ve bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Bugün biz onlara fırsat vermeden, kendimiz fırsatlar yakalamaya çalıştık. Zaman zaman da bunda başarılı olduk ve bunlardan bir tanesinde de sevindiğimiz, Stancu'nun tekrar golle dönmüş olması. Mutluyuz, bundan sonraki maçlarda yine aynı oyunumuzu, bugüne kadar kaybettiğimiz maçlar da dahil oyun anlayışını sürdürmeye gayret edeceğiz. Daha iyi duruma getirmeye çalışacağız. İnşallah bundan sonraki maçlarda da her şey gönlümüzce olur. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum. Oyuncularımı da galibiyetten dolayı tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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