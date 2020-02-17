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Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

DHA

Süper Lig´in alt sıralarını ilgilendiren maçta Fraport TAV Antalyaspor evinde Kasımpaşa´yı 3-1 yenerken, Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldılar.
Tamer Tuna, maçın ilk ve ikinci yarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İlk yarıda Kasımpaşa´dan bekledikleri bir oyunun ortaya konulduğunu belirten Tamer Tuna, "İlk yarıda rakibin baskısından çıkmak kolay olmadı. İç sahada kazanamamanın verdiği baskıdan bir an önce çıkmak gerekiyordu. Topu ileriye taşıyarak rakip kalede etkili olmamız lazımdı. İkinci yarıda her şey lehimize değildi. Özellikle Hakan Özmert´in oyuna girmesiyle topa daha fazla sahip olduk ve rakip alana hızlı çıkarak pozisyon ürettik" dedi.
Futbolun en iyi yanının gol olduğuna işaret eden Tamer Tuna, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İç sahada uzun süre maç kazanamayıp, bugün kazanmak bizim açımızdan önemliydi. Ligin alt sırasındaki takımların yarışı şampiyonluk mücadelesi gibi. Her hafta puan kaybetmenin bedelinin çekildiği bir ligdeyiz. Her hafta puan cetveli değişiyor ve ciddi farklılıklar oluşuyor. Biz son haftaya kadar, hatta son haftaki maçta bitiş düdüğüne kadar mücadelemizi ortaya koyacağız. Bugün kazanmış olmamız güzel. Böyle bir baskı altında tekrar dönüşü sağlamak güzel. En önemli de bugün ilk yarıda yaptığımız pas hatalarına rağmen, ikinci yarıda tekrar oyun içine çekilişimiz güzel. Basit protestoların olmaması güzel. Bu nedenle tüm taraftarlara teşekkür ediyorum."
FUAT ÇAPA: İKİ FARKLI DEVRE OYNADIK
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise iki takım için de önemli bir maç oynadıklarını belirterek, rakip ile puan farkının açılması yönünden önemli bir müsabakayı kaybettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir Kasımpaşa izlediklerini ifade eden Fuat Çapa, "Futbolcularımız maçtan önce söylediklerimizi harfiyen uyguladı. Disiplinli oynayan bir takımdık. Antalyaspor´un geçişlerde etkili olduğunu biliyorduk. Bizim topa daha çok sahip olduğumuz bölümlerde disiplinli oynamamız gerekiyordu. İlk devre bunu iyi yaptık. Ancak 18 içerisindeki koordinasyonumuz daha iyi olabilirdi. İlk devre verdiğimiz bir pozisyon vardı. İkinci devre aynı şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk. Özellikle ikinci devre elimizdeki maçı tamamen verdik. Yediğimiz gollerde de geçtiğimiz haftalardaki benzer hatalar göze çarptı. İlk gol, ofsayt bayrağının kaldırılmasının ardından, bizim oyuncularımızın oyunu bırakmasının sonucu geldi. Bunu geçen hafta da söylememize rağmen bu hafta da aynı hatayı yaptık. İkinci golden önce hakemin vermediği bir faul vardı. Bir ve ikinci gol kısa sürede geldi. 3-1´den sonra çok fazla hamle yapma şansımız da yoktu. Sakat oyuncu sayımız da fazlaydı. 3-1´den sonra yakaladığımız özellikle bir pozisyonu gol yapabilseydik, sonuç bizim açımızdan farklı olabilirdi" dedi.
Üzücü bir akşam olduğunu ifade eden Fuat Çapa, "Bugün ilk devre oynadığımız oyunun üzerine biraz daha koymamız gerekiyor. 18 içerisinde de etkili olmamız gerekiyor. İlk devre, istek, arzu, taktiksel olmak üzere her anlamda oyundan memnunum. Ama ikinci yarıda kısa sürede gol yememiz takımın dengesini bozdu. 3-0´a rağmen oyunu bırakmayan yapımız vardı. Bu da gelecek açısından olumluydu. Önümüzdeki hafta birkaç oyuncuyu kadromuza katarsak daha iyi olacağız. Bundan sonra oynayacağımız ilk 4 maç, bizim adımıza kaderimizi belirleyecek. Önümüzdeki haftalarda artık çıkış yapmamız gerekiyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tamer Tuna'nın açıklamaları
Fuat Çapa'nın açıklamaları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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