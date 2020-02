Corendon Airlines, Alman bisiklet takımı Bike Aid ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Corendon Airlines ile Alman Bike Aid Bisiklet Takımı arasındaki sponsorluk anlaşması kent merkezindeki bir otelde düzenlenen imza töreniyle gerçekleştirildi. Törende konuşan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, bu sene 3’üncüsü yapılacak olan ve kategorisini yükseltmiş olan Tour of Antalya’nın organizasyonun içinde de sponsor olarak bulunduklarını kaydetti. Antalya’nın tanıtımına ve turizmine her zaman destek vereceklerini kaydeden Karaer, “3 yıldır sponsor oluyoruz. Geçen sene turnuvaya sponsor olmanın yanında Hollanda ve Belçika’da sponsorluğunu yaptığımız bir takım turnuvada yarıştı. Bu sene Bike Aid ile yolumuzu kesişti. Sponsor olduğumuz takımların bir hikayesinin,sosyal sorumluluk projesi olmasına dikkat ediyoruz. Bike Aid hikayesi de tam bize uygun. Kendileriyle bir yıllık anlaşma yaptık. Bir yıl içinde Bike Aid dünyada yapmış olduğu tüm yarışlarda, forması ve kaskında Corendon markasını taşıyor olacak. Spor dünyasında, bisiklet alanında varolduğumuz için mutluyuz. Tour of Antalya’ya böyle bir renk kattığımız için gurur duruyoruz. 23 ülkeden 29 takım için güzel bir turnuva olsun” diye konuştu.



"Önemli sponsorluk"

Bike Aid’in sadece yarışan bir bisiklet takımı değil aynı zamanda sosyal projelerine yatırım yapan bir takım olduğunu ifade eden Karaer, “Bike Aid’le ortak projeler yapacağımıza inanıyoruz. Bu sponsorluk birliktelik bizim için çok önemli. Bu burada bitmeyecek yapmış olduğumuz benzer sponsorluklara sosyal sorumluluk projesi gibi yapmaya devam edeceğiz.”dedi.



"Sosyal sorumluluk projesi"

Türkiye’de önemli takımların sponsorluklarını üstlendiklerini dile getiren Yıldıray Karaer, “Genç ve dinamik bir ekibimiz var. Yapmış olduğumuz sponsorluklar ağırlıklı olarak amatör sporlar ve bunu sosyal sorumluluk projesi gibi görüyoruz. Fenerbahçe Kadın Voleybol, Beşiktaş Kadın Basketbol, Muratpaşa Belediyesi Kadın Hentbol takımına sponsor olmak gibi. Türkiye’de takımlar sponsor bulmakta zorlanıyor. Hem Türkiye’de hem yurt dışında faaliyet gösteren bir firmayız. Yapmış olduğumuz işler çok zevkli, düşünüldüğü kadar maliyetli işler değil. Takımların ihtiyacı olan sadece para değil bu takımlara vermiş olduğumuzu desteklerle onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak güzel. Altınordu’ya da sponsoruz, gençlere, amatör takımlara yapmış olduğumuz katkılardan mutluluk duyuyoruz.”ifadelerine yer verdi.



Karaer, Türkiye ve yurt dışı dahil 10 farklı alanda sponsorluk yaptıklarının altını çizerek, 1000’e yakın sporcuyla çalıştıklarını bildirdi.



"Diğer takımlardan farklıyız"

Bike Aid CEO’su Tımo Schafer, değer ve özdeğerleriyle diğer bisiklet takımlardan farklı olduklarına değindi.

Afrika’da sürdürülebilir eğitim programlarına destek verdiklerinin altını çizen Schafer,“ Yaptıklarımızla profesyonel bisiklet dünyasına da yeni değerler ortaya koymaya çalışıyoruz. Afrika’da, Kenya’da bir geliştirme merkezi kurduk, oradaki gençleri eğitmek için. Bu şekilde Afrika ve çevresindeki sosyal hayatı da pozitif etkilemeye çalışıyoruz. Profesyonel bir takım olarak 2013 yılından beri varız. Bizim ortaya koyduğumuz değerler istek, arzu, devamlılık ve sürdürülebilirlik. Bugünkü sponsorlukta bu değerleri tekrardan vurguluyoruz. Bu şekilde yeni partnerimizle değerlerimizi daha da büyüteceğiz. Her yıl daha büyüyoruz, bu büyük partnerle büyüme amaçlarımızı devam ettireceğiz. Marka bilinilirliğini arttırmak için Avrupa ve Almanya’da çalışacağız. Almanya’da Corendon’u tanıtma amacındayız.”diye konuştu.



" Turnuvada en iyisini yapacağız"

Takımın sporcusu Lucas Carstensen, Tour of Antalya’da en iyi işi yapmaya çalışacaklarını belirterek, her etap içim amaçlarının olduğunu belirtti.

Turnuvada sprintlere gireceklerini aynı zamanda yokuş ve genel klasmandan için uygun sporcularının olduğunu dile getiren Carstensen, “Elimizden geleni yapacağız. Yarış bittikten sonra bir süre daha Türkiye’de antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Burada olmaktan mutluyuz.”dedi.



Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel, TürkAlman ortak girişimine başarılar diledi.

