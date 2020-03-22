Terminale biletli yolcu dışında girişlere izin verilmedi



Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Antalya Otobüs Terminali'ne bileti olmayan kişilerin girişi engellendi.

Otogarlarda asker uğurlama törenleri sırasında çekilen görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı asker uğurlama törenlerine geçici süreyle yasak getirdi. Yasağın ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Terminalin araç girişinde bekleyen polis ekipleri, gelen tüm araçları durdurdu. Durdurulan araçlardaki kişilere asker uğurlaması için gelip gelmedikleri soruldu.

Terminal içerisinde bulunan kapı girişi ise demir bariyerlerle kapatıldı. Otobüslerin bulunduğu peronlara geçmek isteyen kişiler güvenlik görevlileri tarafından engellendi. İçeri girmek isteyenlere yolculuk için biletleri olup olmadığı soruldu. Biletleri olmayan veya yakınını yolcu etmek için gelen kişiler içeriye alınmadı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-03-22 12:38:36



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