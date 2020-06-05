Antalya'ya hayırseverden Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'ya hayırseverden Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu

İHA

Vali Münir Karaloğlu hayırsever Hacı Cennet Çetin ile 16 derslikli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu için Protokol imzaladı.

Antalya'ya hayırseverden Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu

Vali Münir Karaloğlu hayırsever Hacı Cennet Çetin ile 16 derslikli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu için Protokol imzaladı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun çağrısına kulak veren Antalyalı hayırseverler eğitime katkı sunmaya devam ediyor. Vali Karaloğlu hayırsever Hacı Cennet Çetin ile Döşemealtı ilçesi, Çıplaklı Mahallesinde 16 derslikli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu için Protokol imzaladı. Antalya Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve hayırsever Hacı Cennet Çetin, oğulları Erdoğan Çetin ile Hasan Çetin de katıldı.
Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı mahallesine yapılacak 16 derslikli Özel Eğitim Merkezine “Hacı Cennet Çetin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi” ismi verilecek. Özel Eğitim Merkezi tamamlandığında, bölgede özel eğitim için önemli bir katkı olacağını belirten Vali Karaloğlu, “Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek ve onlara iletişim becerileri kazandırarak topluma kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu noktada protokolünü imzalayacağımız Özel Eğitim Merkezimizin şehrimize ve özel çocuklarımıza hayırlar getirmesini, nice güzel çocuğumuzun yetişmesine vesile olmasını diliyorum. İnşallah en kısa sürede okulumuzu tamamlayarak eğitim öğretime hazır hale getireceğiz” dedi.
Hayırsever Hacı Cennet Çetin’e teşekkür eden Vali Münir Karaloğlu, hayırseverin yaptığı hayırların kabul olmasını diledi. Okul Protokolü’nün imzalanmasının ardından Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Hacı Cennet Çetin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kemer'de Dünya Çevre Günü kapsamında sahiller temizlendi
YEREL HABERLER Kemer'de Dünya Çevre Günü kapsamında sahiller ...
Panjur ustası dubleks karavan yaptı
YEREL HABERLER Panjur ustası dubleks karavan yaptı
Demre'nin adı, uzaydan çekilen fotoğrafta
YEREL HABERLER Demre'nin adı, uzaydan çekilen fotoğrafta
'Savulun Battal Gazi Geliyor' filminden esinlenerek yaptığı tilki kapanına talep yağıyor Cüneyt Arkın'ın filminden esinlenerek yaptığı kapan için siparişlere yetişemiyor Öncel'in yaptığı kapan sisteminde tavuk ve tilki zarar görmüyor
YEREL HABERLER 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filminden esinlenerek ...
Antalya Akseki'de haziranda karla mücadele
YEREL HABERLER Antalya Akseki'de haziranda karla mücadele
Görenin arkasına bakmadan kaçtığı Balon Balığı sürüsünü elleriyle akvaryum balığı gibi besledi AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığı sürüsünün arasına girdi Gökoğlu, kırdığı midye ve istiridyeyi balıklara elleriyle yedirdi Beslemenin ardından Gökoğlu’nun balon balıklarına dokunduğu da görüldü
YEREL HABERLER Görenin arkasına bakmadan kaçtığı Balon Balığı ...
Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci Alıyor
YEREL HABERLER Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci Alıyor
İlk helikopter minik Hamza için havalandı
YEREL HABERLER İlk helikopter minik Hamza için havalandı
Kemer'de kaçak yapıya taviz verilmeyecek Caretta carettaların yuvalanma alanında kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Kemer'de kaçak yapıya taviz verilmeyecek Caretta ...
Antalya'da 11 Mart -31 Mayıs arası 55 yeni yabancı ortaklı firma ATSO'ya kayıt yaptırdı ATSO Başkanı Çetin: "Pandemi, yabancı yatırımcıyı durduramadı"
YEREL HABERLER Antalya'da 11 Mart -31 Mayıs arası 55 yeni yabancı ...
Erol Bulut: "Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım. Başka olursa da en iyi şekilde değerlendireceğim
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım. ...
Pandemi sürecinde Antalya'da 55 yabancı yatırımcı şirket kurdu
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde Antalya'da 55 yabancı yatırımcı ...
Konyaaltı Belediyesi Kreşi öğretmenleri izole sürecinde
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi Kreşi öğretmenleri izole ...
Kredili tatil, turizme ivme kazandıracak
YEREL HABERLER Kredili tatil, turizme ivme kazandıracak
Sahildeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı
YEREL HABERLER Sahildeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı
Gazipaşa- Alanya Havalimanı´na inen ilk uçağa su takıyla karşılama
YEREL HABERLER Gazipaşa- Alanya Havalimanı´na inen ilk uçağa su ...
Alanya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Alanya'da uyuşturucu operasyonu
Gazipaşa- Alanya Havalimanı´na inen ilk uçağa su takıyla karşılama
YEREL HABERLER Gazipaşa- Alanya Havalimanı´na inen ilk uçağa su ...
Sosyal medyadan tanışıp buluştuğu adamı arkadaşlarıyla gasp ettiği iddiası
YEREL HABERLER Sosyal medyadan tanışıp buluştuğu adamı ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Otobüsün koltuklarının altından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Otobüsün koltuklarının altından uyuşturucu çıktı
Alanya’ya otomobille uyuşturucu getiren şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’ya otomobille uyuşturucu getiren şüpheliler ...
Çaldıkları keçileri ve malzemeleri satıp uyuşturucu aldılar Güvenlik kamerasına yakalanan şüpheliler gözaltına alındı Keçilerine kavuşan sahibi jandarmaya teşekkür etti
YEREL HABERLER Çaldıkları keçileri ve malzemeleri satıp uyuşturucu ...
Koronavirüs sonrası evde kalanların kaygı bozukluğu ve normalleşmeye uyumu araştırıldı
YEREL HABERLER Koronavirüs sonrası evde kalanların kaygı bozukluğu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X