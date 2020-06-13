Korkuteli Belediyesi tarafından kurulan “Üretici Köylü Pazarı” yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu olması nedeniyle Kapalı Pazar yerine açılan köylü pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Korkuteli Belediyesi’nin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurulan Köy Pazarı, yine ziyaretçi akınına uğradı.

Antalya'da Korkuteli Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Üretici Köylü Pazarı” yazlıkçı halkının ilçeye gelmesiyle yoğun ilgi görüyor. Korkuteli’nde ilk defa açılan köylü pazarı ile köylüler kendi ürettikleri malları, alışveriş için gelen vatandaşlar ile buluşturuyorlar. Haftanın bir günü açılan pazarda, ilçede yetişen sebze ve meyvelerin piyasa çıkmasıyla köylüler de yerini aldı. Cumartesi günleri kapalı pazaryerinde köylü pazarı, hem vatandaşları hem de pazar açanları memnun etti.

Korkuteli’nin her köşesinden gelen köylülerin ürettikleri domatesten, yumurtaya; peynirden bala onlarca çeşit ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. İlk etapta sadece Cumartesi günleri hizmet verecek olan köylü pazarına vatandaşın da ilgisi hayli yoğun oldu. Pazara gelenler, sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenli tezgahlardan alış veriş yapmanın zevkini yaşadılar. Gerek satıcıların gerekse müşterilerin ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı Köylü Pazarında ilçeye doğal ve organik ürünler sunuyor.

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