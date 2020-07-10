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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da midibüs devrildi: 1 yaralı

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan midibüs devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Antalya'da midibüs devrildi: 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan midibüs devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Serik ilçesi D400 karayolunda saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, Abdullah C.'nin kullandığı 07 YTE 47 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjden karşı istikametteki yola çıktı. Şans eseri başka yolcunun bulunmadığı kaza sonrası sürücü, 112 sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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