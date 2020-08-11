Korkuteli Belediyesi’nin eski başkanı Halil Özkan vefat etti

Antalya'da 19731977 yılları arasında Korkuteli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Halil Özkan (92) hayatını kaybetti.
Korkuteli ilçesinin eski belediye başkanlarından Halil Özkan (92) dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Özkan, Çayırlı Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Alaaddin Mahallesi Belenalti mezarlığında toprağa verilecek.
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