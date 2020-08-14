Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

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Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde, 7,5 metrelik su sarnıcından inerek kaçak kazı yapmaya çalışan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan birinci derece sit alanı Phaselis Antik Kenti sınırları içerisinde kaçak kazı yapıldığına dair bilgi alan Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, saat 06.30 sularında tespit edilen alana gitti. Alandaki 7,5 metrelik su sarnıcında kaçak kazı yapan M.A., D.C. ve D.A., yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte jeneratör, hilti, kazma, 4 kürek, 2 balyoz, 2 manivelaya el konuldu.

3 şüpheli, Tekirova Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2020-08-14 14:24:20



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