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Sosyal mesafeyi halayla deldiler Antalya'daki iki düğünde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı

İHA

Antalya'da iki düğünde çekilen görüntülerde, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı görüldü. Bir düğünde çoğunluğu maskesiz olan davetliler halay çekti, bir başka düğünde de oynayanların oluşturduğu sosyal mesafesiz yoğunluk endişelendirdi.

Sosyal mesafeyi halayla deldiler Antalya'daki iki düğünde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı

Antalya’da iki düğünde çekilen görüntülerde, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı görüldü. Bir düğünde çoğunluğu maskesiz olan davetliler halay çekti, bir başka düğünde de oynayanların oluşturduğu sosyal mesafesiz yoğunluk endişelendirdi.
Covid19 vakalarının arttığı bugünlerde, Kepez ve Aksu ilçelerinde vatandaşlarca çekilip sosyal medyada paylaşılan düğün görüntüleri, izleyenlerin endişelendirdi. Bir düğünde maske takmayan çoğu davetlinin müzik eşliğinde halay çektiği görülürken, diğer düğünde ise piste çıkıp oynayanların oluşturduğu yoğunluk düşündürdü. Sosyal mesafenin ortadan kaybolduğu düğünde, davetliler uzun süre eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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