Kuzeninin kocasını öldürmekten yargılandığı davada 15 yıl hapse mahkum edildi



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kuzeninin kocası Deniz Baş'ı (28) otomobilinde tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Doğukan Aybey (20), son kez hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Doğukan Aybey, "Adalete karşı boynum kıldan incedir, çok pişmanım" dedi. Mahkeme Doğukan Aybey'i 15 yıl hapisle cezalandırdı. Aynı davada 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanan Merve Nur Aybey (25) ise beraat etti.

Olay, 3 Aralık 2019 günü, Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Baş, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Merve Nur Aybey'in ailesinin oturduğu evin önüne 07 ACB 271 plakalı otomobille geldi. Kenarda eşini gören Deniz Baş, otomobili sağa çekerek, yavaşlattığı sırada binanın arasından çıkan Merve Nur Aybey'in amcaoğlu Doğukan Aybey tarafından tüfekle ateş açıldı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan Deniz Baş'ın otomobili, apartmanın bahçe duvarına çarptıktan sonra durdu. Doğukan Aybey ise aracın arkasından birkaç el daha ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinde ateşli silah izi olan Deniz Baş'ı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Baş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Deniz Baş'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan Merve Nur Aybey ile Doğukan Aybey, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Merve Nur Aybey, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrolle serbest bırakıldı. Doğukan Aybey ise mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, izlenilen kamera kayıtlarından Merve Nur Aybey'in sokakta elinde telefonla konuşurken, şüphelinin otomobille geldiği, Merve Nur Aybey'i gördüğünde otomobili durdurduğu, otomobili fark eden Merve Nur Aybey'in yaklaştığı sırada evden hızla çıkan Doğukan Aybey'in tüfekle otomobile ateş ettiği, ardından Merve Nur Aybey'in otomobilin kapısını açmaya çalıştığı ancak açamadığı, Doğukan Aybey'in elinden tüfeği alarak otomobilin arka koltuğuna koyduğu, olay yerinden kaçmadığı; diğer şüpheli Doğukan Aybey'in ise olay yerinden kaçtığı belirtildi. İddianamede şüphelilerden Merve Nur Aybey hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, Doğukan Aybey'in de 'kasten öldürmek' suçundan cezalandırılması talep edildi.

DAVA GÖRÜLDÜ

Olaya ilişki dava Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın karar duruşmasına sanık Doğukan Aybey, SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden katılırken, salonda tarafların avukatları ve yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Merve Nur Aybey, duruşmaya katılmadı. Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, tutuksuz sanık Merve Nur Aybey'in yeterli delil bulunamadığı için beraatini, diğer sanık Doğukan Aybey'in ise 'haksız tahrik altında adam öldürmek' suçundan cezalandırılmasını istedi. Deniz Baş'ın ailesinin avukatı ise savcının esas hakkında görüşüne katılmadıklarını, sanıkların her ikisinin de 'kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

'ADALETE KARŞI BOYNUM KILDAN İNCE'

Mahkeme başkanı, davada karar verileceğini belirtilerek, son sözünü sorduğu tutuklu sanık Doğukan Aybey, "Ben kanuna saygılı bir insanım. Deniz Baş, bütün ailemi tehdit etti, saldırılar yaptı. Adalete karşı boynum kıldan incedir. Çok pişmanım" dedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Merve Nur Aybey'in beraatine, Doğukan Aybey'in ise 'haksız tahrik altında adam öldürme' suçundan önce 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ardından da duruşmalardaki saygılı tavrı nedeniyle cezanın 6'da 1 indirimle itiraz yolu açık olmak üzere 15 yıl hapse düşürülmesine karar verdi.

Öte yandan Merve Nur Aybey'in, eşinin ölümünün ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak, evlenmeden önceki soy ismini kullanmaya başladığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-09-26 13:06:56



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