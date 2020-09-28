6 kadın fuhuştan kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı

Antalya’da eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda 5’i Fas ve 1’i Özbekistan uyruklu toplam 6 kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 1’i ise Covid19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından yabancı uyruklu kadınları Türkiye’ye getirerek fuhuş amaçlı pazarladığı iddia edilen E.Y., M.C.K., A.K., pansiyon görevlisi Ö.S. ve otel görevlisi M.A., 7 ev, 2 otel ile pansiyon ve 3 araca yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şahısların fuhuş yaptırdığı 5’i Fas ve 1’i Özbekistan uyruklu 6 mağdur kadın da kurtarıldı. Gözaltına alınan 1 şüpheli Covid19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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