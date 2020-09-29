Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı (2)

CİNAYET ZANLISI ADLİYEDE
Antalya'da CHP Döşemaltı eski ilçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski özel harekat polisi Hakan B., Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakan B., adliyeye sevk edilmek üzere polis aracına götürülürken tişörtünün arka kısmını kaldırıp, yüzünü kapattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-09-29 14:35:25
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