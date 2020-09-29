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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı (2)

DHA

Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı (2)


CİNAYET ZANLISI ADLİYEDE
Antalya'da CHP Döşemaltı eski ilçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski özel harekat polisi Hakan B., Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakan B., adliyeye sevk edilmek üzere polis aracına götürülürken tişörtünün arka kısmını kaldırıp, yüzünü kapattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-09-29 14:35:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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