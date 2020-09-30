Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Aytemiz Alanyaspor pazar günü evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Aytemiz Alanyaspor, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00´da Bahçeşehir Okulları Stadyumu´nda Atakaş Hatayspor´u konuk edecek. Turuncu yeşilliler bu maçın hazırlıklarına bu akşam saat 19.00´da Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki turuncu yeşilliler, idmana koordineli ısınma hareketleriyle başlarken, taktik içeren çalışmalarla devam etti.

Alanyaspor maç hazırlıklarını yarın saat 19.00´da yapacağı antrenmanla sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-09-30 21:45:02



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