Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Aytemiz Alanyaspor pazar günü evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.
Aytemiz Alanyaspor, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00´da Bahçeşehir Okulları Stadyumu´nda Atakaş Hatayspor´u konuk edecek. Turuncu yeşilliler bu maçın hazırlıklarına bu akşam saat 19.00´da Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki turuncu yeşilliler, idmana koordineli ısınma hareketleriyle başlarken, taktik içeren çalışmalarla devam etti.
Alanyaspor maç hazırlıklarını yarın saat 19.00´da yapacağı antrenmanla sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-09-30 21:45:02
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