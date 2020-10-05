Yönetmen Reis Çelik: Kadını eksik tutarak film yapmak olmaz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yönetmen Reis Çelik: Kadını eksik tutarak film yapmak olmaz

DHA

Yönetmen Reis Çelik: Kadını eksik tutarak film yapmak olmaz


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)BU yıl 57'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Yarışma kategorisinde yarışan 'Ölü Ekmeği' filminin ekibi, seyirciyle buluştu. Filmin yönetmeni Reis Çelik, "Kadının, hayatın neresinde durduğunu sanatımızla anlatmamız gerekir. Kadını eksik tutarak bir film yapmak olmaz" dedi.
Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşiyor. Festivalin dün akşam seyirciyle buluşan ikinci filmi olan 'Ölü Ekmeği' yönetmeni Reis Çelik, filmin yapımcısı Dilek Aydın, oyuncular Mehmet Usta, Şilan Düzdaban ve Dilan Aksüt, düzenlenen söyleşide seyircilerin sorularını yanıtladı.
Toplumun geçmişini çabuk unuttuğunu söyleyen yönetmen Reis Çelik, "İnternet çağında söz kültürünün artık sıfıra inmeye başladığını gördük. Söz artık çok basitleşti ve insanın gündeminden çıktı. Sözü kültürümüzden çıkarırsak bizi diğer canlılardan ayıran özelliğimizi yitiririz. Aşık atışmaları artık eskisi kadar yaygın değil. Şu an yetişen aşıkların çoğu 'bu işten para kazanabilir miyiz' düşüncesine girdi. Aşıklık kültürü bir üniversite gibiydi. Hitap etme kültürü, kaybettiğimiz değerlerin başında geliyor. Geçmişimizi çabuk unutan bir toplum olduk" dedi.
'KÜLTÜRLER TOPRAĞA GÖMÜLÜYOR'
Anadolu kültürünün hala yaşanmaya devam ettiğini söyleyen Çelik, "Filmleri daha çok bu bölgede çekme nedenlerimin başında biz kültürü ekip, büyüttüğümüz yerleri terk edip, kendimizi şehirlere attık. Hiçbir zaman örneğin bir Sivaslı İstanbullu olamadı. Çünkü bu coğrafyalardaki kültürü oralarda bırakıp kaçtık. Sadece kuru bir ekonomik nedenle kaçtık. Ama kültürler orada, toprağa gömülüyor. Bu nedenle Anadolu'nun o kadim topraklarından beslenmeyi kendime şiar edindim" diye konuştu.
'KADINI EKSİK TUTARAK FİLM YAPMAK OLMAZ'
Kadının eksik tutularak bir film yapılamayacağını söyleyen Çelik, "Bir düzenin kokuşmuşluğunu o çocuklar üzerinden anlatmaya çalıştım. Filmin başında kullandığımız ısırılmış elma sahnesini 8 yıl önce çekmiştim. Çocuğun kurduğu hayallerin gerçekleşmesine alışığız. Bu nedenle farklı bir yol izledik. Kadının hayatın arkasında duran en güçlü varlık olduğu, bütün filmlerden dikkat ettiğim bir şey. Kadının hayatın neresinde durduğunu sanatımızla anlatmamız gerekir. Kadını eksik tutarak bir film yapmak olmaz. Filmde oynayan aşık ve çırağı, Gürcistanlı gerçek bir aşık ve çırağıdır" diye konuştu.
'REİS ÇELİK, BİZİM ZAMANIMIZIN OZANI'
Tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e geçmiş olsun dileğini ileten filmin oyuncularından Mehmet Usta, "Filmdeki karakterlerin hepsi birbirine çok yakın ruh halindeki insanlar. Yönetmenimiz Reis Çelik bizim zamanımızın bir ozanı. Sözü sinemaya aktarıyor. Senaryoyu okuduğumda bu filmin bir yerinde olmak istediğimi söyledim. O coğrafyadaki insanların çok ciddi oyunculuk kabiliyeti de var. Bu hikayelere Altın Portakal gibi festivallerle sahip çıkıyoruz. İyi ki bu sene böyle bir şey yaptık. Belediye başkanımız Muhittin Böcek'e de bu vesileyle geçmiş olsun diyorum" dedi.
Reis Çelik'in filminde oynadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen oyuncu Dilan Aksüt, "Reis Çelik'in anlattığı çok fazla hikaye dinledim bu nedenle hayal ettiğimin dışında bir film olmadı. Daha önce de Çelik'in aynı bölgede çektiği bir filminde oynadım. O nedenle bölge halkına diğer arkadaşlarımdan daha alışığım ve zorlanmadım" ifadelerini kullandı. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-10-05 14:40:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi Dünyaca ünlü sahilde kovboy şapkası takıp bindiği atı denize süren kişi, tatilcileri şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına ...
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı" ATSO Başkanı Davut Çetin’den Eylül ayı enflasyonu değerlendirmesi
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu ...
Çevreci Komşu Kart vatandaşa 4 milyon 733 bin 699 lira kazandırdı 4,5 yılda 622 tır dolusu atık toplandı
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart vatandaşa 4 milyon 733 bin 699 ...
Yunuslar, turist teknesinin yanında yüzdü
YEREL HABERLER Yunuslar, turist teknesinin yanında yüzdü
Yunuslar, turist teknesinin yanında yüzdü
YEREL HABERLER Yunuslar, turist teknesinin yanında yüzdü
Yönetmen Taşdiken: Çevrim içi festivallerin festival olduğunu düşünmüyorum
YEREL HABERLER Yönetmen Taşdiken: Çevrim içi festivallerin festival ...
Yönetmen Taşdiken: Çevrim içi festivallerin festival olduğunu düşünmüyorum
YEREL HABERLER Yönetmen Taşdiken: Çevrim içi festivallerin festival ...
Şarampole uçan otomobilin yaralı sürücüsü 154 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Şarampole uçan otomobilin yaralı sürücüsü 154 promil ...
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Tekneyle birlikte yüzen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu Dört Yunus, dakikalarca tekneyle birlikte yüzdü
YEREL HABERLER Tekneyle birlikte yüzen yunuslar renkli görüntüler ...
Altın Portakal Sinema Tırı ilçe turlarını tamamladı
YEREL HABERLER Altın Portakal Sinema Tırı ilçe turlarını tamamladı
Altın Portakal'da 'Ölü Ekmeği' seyirciyle buluştu
YEREL HABERLER Altın Portakal'da 'Ölü Ekmeği' seyirciyle buluştu
Akdeniz Üniversitesi: Başkan Böcek'in takibi, yoğun ve eksiksiz yapılıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi: Başkan Böcek'in takibi, yoğun ...
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı "Abi kusura bakma, ben bisikleti hırsızlık amaçlı çalmadım, zor durumdaydım. Acil bir yere yetişmem gerekiyordu" "Bisikletinizi geciktirdim, kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için hakkınızı helal edin ve beni affedin" Nota duyarsız kalmayan bisikletin sahibi hakkını helal etti
YEREL HABERLER Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri ...
Sahibine 'affedin' notu yazıp, bisikleti aldığı yere bıraktı
YEREL HABERLER Sahibine 'affedin' notu yazıp, bisikleti aldığı yere ...
Oruç Reis, yeni görev bekliyor
YEREL HABERLER Oruç Reis, yeni görev bekliyor
Kemer'de camiler temizlendi
YEREL HABERLER Kemer'de camiler temizlendi
Deniz caddesi UKOME kararıyla tek şerit oldu
YEREL HABERLER Deniz caddesi UKOME kararıyla tek şerit oldu
Başkan Böcek'in tedavisinde tüm imkanlar seferber edildi
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in tedavisinde tüm imkanlar seferber ...
Antalya’nın en büyük açık hava laboratuvarı Ziraat Fakültesi'nin Aksu Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde, yaklaşık bin 100 dönüm alan üzerinde açık tarla tarımı yapılıyor.
YEREL HABERLER Antalya’nın en büyük açık hava laboratuvarı Ziraat ...
Bilgenaz bebeğin 'izmarit' hassasiyeti
YEREL HABERLER Bilgenaz bebeğin 'izmarit' hassasiyeti
Başkan Bahar: "KGF destekli işletme kredileri 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli olacak şekilde revize edilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Bahar: "KGF destekli işletme kredileri 1 yıl ...
Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu
200 milyon dolarlık mega yat Kekova'da
YEREL HABERLER 200 milyon dolarlık mega yat Kekova'da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X