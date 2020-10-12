Tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp, kaçtı (2)

CENAZEYİ YAKINLARI ALDI
Antalya'nın Serik ilçesinde damadı M.İ. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Makbule Can'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 2 yakını tarafından alınan Makbule Can'ın cenazesinin Serik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-10-12 12:43:14
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