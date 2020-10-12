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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Efes için Corendon'dan özel takım uçağı

İHA

Anadolu Efes için Corendon'dan özel takım uçağı

Anadolu Efes, Almanya’nın Berlin ve Litvanya’nın Kaunas şehirlerinde oynayacağı EuroLeague maçlarına kulüp partneri Corendon Airlines’ın özel olarak hazırladığı takım uçağıyla gidiyor. Anadolu Efes Spor Kulübü kafilesinin bu iki ülkeye giderken kendileri için hazırlanan Boeing 737800’ün içinde Anadolu Efes Spor Kulübü temalı giydirmeler de yapıldı. İstanbul Havalimanı’ndaki uçuş öncesinde Kaptan Pilot Yücel Ceylan Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay’a uçak maketi hediye ederken, Balbay da Ceylan’a imzalı forma hediye etti. Partnerlik anlaşması kapsamında Anadolu Efes kafilesi ilk uçuşunu şirketin en yoğun uçuş noktalarından biri olan Berlin’e gerçekleştirdi.

Covid19 salgını ile ilgili tüm tedbirler alındı
İstanbul Havalimanı’nda buluşan Anadolu Efes kafilesini uçuş ekipleri karşılarken kafile için İstanbul Havalimanı’ndaki Corendon Airlines noktalarında ve uçak içinde gerekli tüm salgın tedbirleri de alındı. Özel takım uçağına Anadolu Efes kafilesi dışında yolcu alınmadı.
Corendon Airlines, geçmişten bugüne, yurtiçi ve yurtdışında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, Alman FC. Nurnberg Futbol Takımı, Aytemiz Alanyaspor Futbol Takımı, Antalyaspor Futbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Bike Aid Bisiklet Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türk Korfbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, CorendonCircus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı ve profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya sponsorluk desteği vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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