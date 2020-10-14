Antalya'da kaza sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada Oğuzhan İzmirlioğlu (22) yaşamını yitir, 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi, Eski Lara Yolu'nda meydana geldi. A.A.'nın kullandığı 07 AHN 385 plakalı otomobil, 34 NK 9117 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından çıkan kavgada darbedildiği belirtilen A.A., yanındaki bıçakla Oğuzhan İzmirlioğlu, Burak Bekmez, Ozan Akın, Utku Özoğlu ve Mehmet Yiğit Karayiğit'i yaraladı. Olayda A.A.'nın ağabeyi Nazım A. da yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İzmirlioğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-14 13:02:57



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