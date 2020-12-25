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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den Elmalı Yuva’ya 4 tonluk süt tankı

İHA

Büyükşehir’den Elmalı Yuva’ya 4 tonluk süt tankı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı’da süt üreticilerine destek sağlamak amacıyla Yuva Mahallesi’nde süt tankı desteği verdi. 4 tonluk süt tankı S.S.Yuva Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkililerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk tarafından teslim edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hamlesi ile tarım ve hayvancılığa desteğini sürdürüyor. Başkan Böcek’in talimatıyla, kooperatiflerle güç birliği yapan Büyükşehir Belediyesi üretimin artmasına, üreticinin daha çok kazanmasına katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Antalya’da besicilerin ürettikleri sütleri Halk Süt Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere en iyi şartlarda ulaştırmak için kooperatiflere son teknoloji süt tankları teslim ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü’nün proje kapsamında birçok ilçeye dağıtımını yaptığı süt tanklarının biri de Elmalı Yuva Mahallesi’ne kazandırıldı.

Kooperatife teslim edildi
S.S.Yuva Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne verilen yeni süt tankının tesliminde Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Kooperatif Başkanı Muhammet Tonbul ve Yuva Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir yer aldı.

Süt tankı desteği sürüyor
Antalya’da süt üretiminin yoğun olduğu bölgelere süt tankı desteklerinin devam ettiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz şunları söyledi: “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatlarıyla yerelden, kırsal kalkınmaya büyük önem veriyoruz. Kırsal kalkınmanın hem tarım hem de hayvancılık alanlarında projelerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Manavgat, Korkuteli ve Elmalı ilçelerimizde süt üreticileri birliklerimize 4 adet süt tankımızı daha teslim ettik.”

Kapasiteler arttı
Elmalı’da süt üretiminde önemli bir merkezi olan Yuva Mahallesi’nde kooperatife yeni süt tankını vererek mevcut kapasiteyi arttırdıklarını belirten Gürbüz, “Yuva’da üç bin civarında büyükbaş, beş bin civarında da küçükbaş besiciliği yapılıyor. Yeni süt tankı ile besicilerimizin ürettikleri sütleri temiz ve hijyenik olarak tüketicimize ulaşmalarını sağlayacağız” dedi.
Destekleri için Başkan Böcek’e teşekkür eden Kooperatif Başkanı Muhammet Tonbul ise şunları dile getirdi: “Küçük ve büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı mahallemizde gelir kaynaklarının başında süt üretimi gelmektedir. Kooperatifimize ait soğuk hava depomuzda günlük on ton süt depolayabiliyorduk ancak artan süt üretimini karşılamak için Büyükşehir Belediyemizden süt tankı talebinde bulunduk. Muhittin Böcek Başkanımız Halk Süt Projesi kapsamında çocuklarımızı en iyi ve sağlıklı süt ile buluşturmak için bize destek verdi. Kapasitemizi yeni süt tankı ile 15 tona çıkardık. Halkın sütünü halkımız ile Antalya halkı ile buluşturan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

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