35 mezarı tahrip edince tutuklandı, 'Moralim bozuktu yaptım' dedi



Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahalle Mezarlığı'ndaki 35 mezarı tahrip ettiği belirlenen Ali Y., yakalanıp tutuklandı. Daha önce de mezarları tahrip eden Ali Y. ifadesinde, "Moralim bozuktu, yaptım" dedi.

Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde bulunan Yeniköy Mahalle Mezarlığı'ndaki 35 mezarın, mezar taşları 3 gün önce sökülüp kırılarak tahrip edildi. İlçede yaşayanlar, geçmişte de aynı kişinin iki kez mezarlığa zarar verdiğini belirterek ekiplere haber verdi.

Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda geçen ağustos ayında da aynı şekilde mezarları tahrip ettiği belirtilen Ali Y.'yi gözaltına alan ekipler, yaptıkları sorguda, 35 mezara da kendisinin zarar verdiğini belirledi. İfadesinde, "Moralim bozuktu yaptım" dediği öğrenilen Ali Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2020-12-25 16:05:13



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