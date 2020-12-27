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Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette sorgulanıyor (2)

DHA

Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette sorgulanıyor (2)


ADLİ KONTROLLE SERBEST
Antalya'da, birlikte yaşadığı Kırgızistan uyruklu Rakhat Kubanychbekova'nın ölümü sonrası emniyette sorgulanan  Ercan Onaç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Onaç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-12-27 17:44:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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