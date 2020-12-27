Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette sorgulanıyor (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Antalya'da, birlikte yaşadığı Kırgızistan uyruklu Rakhat Kubanychbekova'nın ölümü sonrası emniyette sorgulanan Ercan Onaç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Onaç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-12-27 17:44:24
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