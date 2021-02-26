Sahte alkol üreticilerine jandarma baskını: 2 gözaltı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde iki şahsın evde sahte içki yaparak sattıklarına dair ihbar alan Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 107 litre kaçak içki ele geçirilirken çok sayıda sahte alkol malzemesi bulundu. Şahıslar gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesi, Karatepe Mahallesinde ikamet eden E. G. ve O. G. isimli şahısların sahte içki yaparak sattığı yönünde bilgi aldı. Alınan istihbaratın değerlendirilmesi üzerine şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 76 litre rakı, 31 litre viski, 2 litre gliserin, 1 litre viski aroması ile 1 litre gıda boyası ele geçirildi. Olayla ilgili E.G., ve O.G, gözaltına alındı.

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