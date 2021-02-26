Başkan Böcek: " ALTSO ile işbirliği içindeyiz"

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Alanya ile ilgili yatırım ve projelerin ele alındığı ziyarette, ALTSO Başkanı Şahin, Alanya Katı Atık Bertaraf Tesisini hızla tamamlayan ve Alanya Toptancı Hal Projesi’ni de bitme aşamasına getiren Başkan Böcek’e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve işadamı Aydın Çavuşoğlu’nu kabul ederek, görüştü. Ziyarette Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da devam eden yatırım ve projelerin son durumu da ele alındı. Başkan Böcek, “Alanyalı hemşehrilerimizin taleplerini görüşmek, çözüm üretmek adına ALTSO ile işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra da yine her konuda işbirliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de Başkan Böcek’in Alanya’nın sorunlarıyla her zaman yakından ilgilendiğini ifade etti. ALTSO Başkanı Şahin, “Başkanımız ile Alanya ile ilgili konuları sık sık istişare ediyoruz. Çöp Alanya’nın çok önemli bir sorunuydu. Başkanımıza Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni hızla tamamlayarak çöp sorununu ortadan kaldırdığı için çok teşekkür ederim. Alanya Toptancı Hal Projesi’nde de hızlı bir ilerleme var. Bu projenin de en kısa zamanda tamamlayacağına inanıyoruz” diyerek Alanya halkı adına Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

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