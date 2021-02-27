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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da yapılandırma kuyruğu

DHA

Antalya'da yapılandırma kuyruğu


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)VERGİ ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükelleflerden taksitli ödemeyi tercih edenler, ilk taksitlerini en geç 1 Mart Pazartesi günü ödeyecek. Son gün yoğunluğun önlenmesi amacıyla vergi daireleri bugün ve yarın açık kalacak. Antalya'da da sabahın erken saatlerinde Antalya Defterdarlığı'na gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılmasının ilk ödemesi için son 2 güne girildi. Borcu yapılandırılan vatandaşların ilk taksit veya peşin ödemesini en geç 1 Mart Pazartesi içerisinde yapması gerekiyor.
İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında; 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 il valiliğine genelge gönderildi. Vergi borcu ödemesi, yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacak. Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek, yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Antalya Defterdarlığı önünde de bu sabah uzun kuyruk oluştu. Sabah erken saatlerde defterdarlık önüne gelen vatandaşlar saat 10.00'a kadar kapıların açılmasını bekledi.
Vatandaşlar vergi dairesine gelirken yolda kısıtlama ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti.
Mehmet Semiz, şehir dışında olduğu için vergisinin bugüne kaldığını ifade ederek, uzun kuyruk olduğunu ve bu kuyruğun ilerleyen saatlerde artacağından endişe ettiğini söyledi.
Geri dönüşüm işi yapan Suriyeli Daham Elhalaf ise 5 yıldır Türkiye'de kağıt toplayıcı olarak çalıştığını belirterek, "Virüsten dolayı işlerimiz azaldı. Borcu yeni toparlayabildim. Sağlık açısından bir sorun yaşamadık. Ama işlerden dolayı mağdur olduk. Hem Türkler, hem biz sıkıntı yaşadık. Türkiye'den memnunuz" dedi.
Esnaflık yaptığını ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu söyleyen Adil Özboz, "Virüsten dolayı dünya ile birlikte ülke olarak biz de sıkıntı yaşıyoruz. Umarım bu illetten biran önce kurtuluruz. Tek temennimiz her şeyin güzel olması. Devletimizin elinden gelen çabayı gösterdiğine inanıyorum. Vatandaşın mağdur olmaması için böyle bir uygulama yapmışlar. Bence iyi de yapmışlar. Çünkü pazartesi günü yığılma olacaktı. Ben de saat 08.00'de geldim. Defterdarlık 10.00'da açılacak bekliyoruz. Hayırlısı olsun" diye konuştu.
Defterdarlığa yakın bir yerde ikamet ettiğini vurgulayan Raziye Alcan, "Ben ve eşim emekliyiz ama yine de yetişmiyor. İşler berbat. Hayat şartları zor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-02-27 11:16:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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